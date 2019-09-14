《靚太唔易做》女星Felicity Huffman服刑14天　監獄更似渡假區？

美劇《靚太唔易做》（Desperate Housewives）女星菲莉絲蒂夏夫曼（Felicity Huffman）因通過行賄協助女兒入讀心儀大學，9月13日被判監14天。她通過律師向法官建議讓其到加州都柏林市（Dublin）一間監獄服刑。該監獄屬低度設防級別，囚室沒有鐵欄，附近居民甚至形容該處似「豪華渡假區」多過監獄。

位於加州都柏林的聯邦監獄外貌（美國聯邦監獄局網站）

菲莉絲蒂夏夫曼將在10月25日到監獄報到，目前法官尚未決定是哪一間監獄。菲莉絲蒂夏夫曼已透過代表律師向法官建議位於加州都柏林區的聯邦監獄（Federal Correctional Institution Dublin），指該監獄與她的住所最近。

這間監獄為美國四間低度設防的女子監獄之一，目前有1235人在該處服刑，不但接近菲莉絲蒂夏夫曼的住所，實際上條件也非常好，遭媒體稱為是「莊園級別」的監獄，附近居民更指它似豪華渡假區（luxury retreat）多於監獄。這是因為該監獄的囚室沒有鐵欄，該區更是全年天氣宜人。

美劇《靚太唔易做》女星菲莉絲蒂夏夫曼9月13日與同是演員的丈夫威廉梅西（William Macy）現身波士頓法院，她因行賄修改女兒的大學入學試成績被判罪名成立，入獄14日。（美聯社）

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若然菲莉絲蒂夏夫曼到該監獄服刑，將要遵守的規則包括每天一早起床並收拾好自己的房間，早上6點半接受例行房間檢查，然後晚上10時，監獄便會關燈讓囚犯睡覺。

監獄大廳設有電視，囚犯也可以在該處打牌、下棋等，監獄並設有各式各類的技能培訓課程，讓囚犯學習英文、西班牙、電腦美術，又有維修管道、建築等訓練班。

每逢周六、周日，囚犯可以與訪客見面，親友最多可以向囚犯提供35美元的金錢，這筆錢可以用於購買自動販賣機的小食和飲料等。