對日沉默對韓失望　美國同盟外交真面目揭曉

美國對韓國終止《韓日軍事情報保護協定》(GSOMIA)表示不滿,卻對日本將韓國從出口優惠國「白名單」上剔除一事保持沉默,對韓日兩位盟友的態度極為不同。美國今後該如何在亞洲展開其同盟外交?

美國對終止韓日軍事情報保護協定表示「強烈擔憂」。(VCG)

韓國《韓民族日報》8月28日報道,美國對韓國決定終止《韓日軍事情報保護協定》表示「強烈的擔憂和失望」,美國如此公開對同盟國表示不滿,情況非常罕見。

報道分析稱,美國這一表態可能是擔心自己在幕後主導簽署的軍情協定終止後,會導致美國的東亞戰略核心,即韓美日安全合作體系出現裂痕。但直到日本將韓國從出口優惠國「白名單」上剔除的政令於8月28日正式生效為止,美國並未對日本表示「擔憂」,只強調「希望韓日通過對話解決問題」,與對待韓國的態度完全不同。

韓國《中央日報》8月28日報道指出,美國對待韓日兩國態度不同及有可能同日本私下裏不斷說服美國有關。美國總統特朗普(Donald Trump)在8月25日同日本首相安倍晉三舉行會晤後向記者表示,「只要他是首相我是總統,我們始終持相同立場(We are on the same page)」。

報道指出,雖然這可以看作是特朗普在安倍晉三面前的口頭禪,但日本媒體將這一段話突出報道,強調美日兩國首腦間的親密,有意將韓美日三國局面引向「美國及日本VS韓國」的格局。

而在韓國宣布不續簽軍情協定後美國出面批評韓國政府的做法,有日本消息人士指出,這正是日本政府不厭其煩地向美國說明其立場發揮了作用。

美國內部有聲音認為,特朗普本應更加積極地介入韓日對話。(VCG)

對於今後美國將如何對待這兩位亞洲盟友,韓國專家們普遍認為,雖然美國對韓國終止軍情協定的做法表示不滿,這並不意味着韓美同盟關係出現了惡化。

韓國國家安保戰略研究院的責任研究委員李壽炯(音譯)表示,制約中國的崛起是美國在東北亞的戰略核心,韓國安保戰略的重心則是朝鮮半島和平與發展韓朝關係。可以看到,韓美雖為同盟,在安保戰略上卻存在差別。除軍情協定之外,兩國在朝鮮半島安全與東北亞和平等很多問題上還有很多可以合作的地方。

同時,美國和日本的戰略立場也不完全相同。美日雖然共同為制約中國的崛起而提出了「印太戰略」,但美國的着眼點在軍事和安全領域,而日本則看重該戰略的經濟與外交效益,不願過多參與以制約中國為目的的軍事作戰體系。

李壽炯表示,「美國在軍情協定問題上對韓國表示遺憾、偏袒日本的立場,可能也是為了引導日本在軍事層面積極參與印太戰略」。 美國內部也有越來越多地看法認為,特朗普政府對韓日矛盾漠不關心導致情況惡化,敦促美國更加積極地發揮作用,幫助兩國解決矛盾。

《紐約時報》對此評價稱,特朗普對貿易和同盟不負責任的態度,導致韓日矛盾大幅惡化,對特朗普政府的政策進行了批判韓日敵對情緒的根源在於日本對韓國的殖民統治,尤其是二戰期間日本把韓國人作為性奴和強制徵用勞工,進行殘忍壓榨的歷史,導致韓日矛盾蔓延至兩國的經濟和安全領域,並影響到美國在東亞的利益,因此美國本應提早介入,幫助平息兩國之間的矛盾。

同時,特朗普以虛假的 「國家安全」問題為藉口,同時向同盟和敵對國家加徵關税。這一點被其他國家活學活用,導致世界貿易體系出現了動搖。