所羅門群島央行報告：與中國建交將面臨三大風險

《所羅門時報》（Solomon Times）9月16日引述所羅門群島中央銀行（The Central Bank of Solomon Islands，CBSI）的一份評估報告指，若所羅門政府轉與中國建交的話，將面臨三大風險，而且該國將無法承受從中國取得的更多貸款。

該份名為「評估轉向中國的潛在經濟影響」（Assessment of Potential Economic Impacts of Bilateral Relation Switch to China）的報告，強調所羅門群島與中國建交後將面臨三項可能的影響及風險。首先是債務水準，目前該國債務佔國內生產總值（GDP）的比例為10%，而一旦該國的蒂納水力發電計畫（Tina Hydro）開始施工，債務佔GDP的比例將升至30%，而這個比例建議的上限為35%。若轉向中國建交，這個數字將超過上限，上升至最少45%，並且要視蒂納水力發電計畫的規模而定。

報告舉例另一個太平洋島國巴布亞新畿內亞（Papua New Guinea），該國目前債務佔GDP比例高達36%，目前正努力為了債務設法再融資。

第二是政府財政，高負債將影響政府的財政收入，並排擠出關鍵的優先財政項目，預計基本服務將受到影響，而這亦代表政府大部分的收入將用於還債。

最後是美國反應，政府必須考慮美國可能凍結所羅門群島的外匯儲備。目前美元佔該國的外匯儲備達64%，一旦遭凍結，該國經濟將面臨癱瘓。報告稱，以上三點屬風險評估矩陣（RAM）中的高風險區域，政府需審慎評估。

該份報告又表示，與台灣有邦交的太平洋島國，比較一些與中國建交的國家，均有較高的經濟成長率，這些國家的債務水準也在可接受範圍；若政府決定與中國建交，恐怕會將國家債務推向危險邊緣，債務壓力與違約的可能性將升高。

（綜合報道）