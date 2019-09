所羅門內閣會議決定與台灣斷交

據中央社報道,所羅門群島總理蘇嘉瓦瑞(Manasseh Sogavare)今天(16日)召開內閣會議,決定中斷與台灣的邦交關係,與中國大陸建交。內閣會議同意執政聯盟黨團會議今天稍早的表決結果,與會的33人中有27票支持所國邦交轉向,0票反對,6票棄權。

台灣與所羅門在1983年建交,邦交關係36年。所羅門人口約60萬人,是台灣在南太平洋的最大友邦。

所羅門是台灣總統蔡英文2016年5月就職後第6個與台灣斷交的國家,先前斷交的國家是聖多美和普林西比、巴拿馬、多米尼加、布吉納法索、薩爾瓦多。

台灣目前僅剩下16國邦交國:在非洲僅剩斯威士蘭(台譯:史瓦帝尼)一個友邦。在歐洲僅餘梵蒂岡;大洋洲有基里巴斯、馬紹爾群島、瑙魯共和國、帛琉共和國、圖瓦盧國;中美洲有伯利茲、危地馬拉、洪都拉斯、尼加拉瓜;加勒比海有海地(Haiti)、巴拉圭、聖文森(Saint Vincent and the Grenadines)、聖盧西亞(Saint Lucia,台譯:聖露西亞)、聖基茨和尼維斯(Federation of Saint Kitts and Nevis,台譯:聖克里斯多福及尼維斯)。

台灣外交部也證實消息,並將於晚上6點30分舉行記者會說明。

(中央社)