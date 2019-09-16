所羅門內閣會議決定與台灣斷交

台灣新聞
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據中央社報道，所羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）今天（16日）召開內閣會議，決定中斷與台灣的邦交關係，與中國大陸建交。內閣會議同意執政聯盟黨團會議今天稍早的表決結果，與會的33人中有27票支持所國邦交轉向，0票反對，6票棄權。

台灣與所羅門在1983年建交，邦交關係36年。所羅門人口約60萬人，是台灣在南太平洋的最大友邦。

所羅門是台灣總統蔡英文2016年5月就職後第6個與台灣斷交的國家，先前斷交的國家是聖多美和普林西比、巴拿馬、多米尼加、布吉納法索、薩爾瓦多。

台灣目前僅剩下16國邦交國：在非洲僅剩斯威士蘭（台譯：史瓦帝尼）一個友邦。在歐洲僅餘梵蒂岡；大洋洲有基里巴斯馬紹爾群島瑙魯共和國帛琉共和國圖瓦盧國；中美洲有伯利茲危地馬拉洪都拉斯尼加拉瓜；加勒比海有海地（Haiti）、巴拉圭聖文森（Saint Vincent and the Grenadines）、聖盧西亞（Saint Lucia，台譯：聖露西亞）、聖基茨和尼維斯（Federation of Saint Kitts and Nevis，台譯：聖克里斯多福及尼維斯）。

台灣外交部也證實消息，並將於晚上6點30分舉行記者會說明。

（中央社）

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