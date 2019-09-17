突尼斯總統大選首輪投票　兩名反建制參選人爆冷跑出

突尼斯總統大選投票9月16日結束，選舉委員會點算逾半選票後，結果顯示兩名反建制派參選人領先。他們分別是獨立參選的保守派學者賽義德（Kais Saied），以及在囚的傳媒大亨卡魯伊（Nabil Karoui）。兩人最遲會在10月舉行的次輪投票決勝負。

現年61歲的賽義德是法律教授和憲法事務專家，初步結果顯示，他以19%得票率領先各名參選人；至於另一名成功進入次輪投票的參選人是現年56歲、因洗黑錢控罪而在囚的卡魯伊，其得票率為14.9%。由於首輪沒人得票過半數，按規定首兩名最高得票者最遲會於10月23日舉行的第二輪投票分高下。

突尼斯選舉委員會（ISIE）報告指，是次選舉投票率為45%，較2014年總統大選首投票時的64%為低。選舉共有24名候選人參加，熱門還包括現任總理沙赫德（Youssef Chahed）、伊斯蘭復興運動（Islamist Ennahdha）的穆魯（Abdelfattah Mourou）及國防部長茲比迪（Abdelkarim Zbidi）。

這次選擇原定是11月17日舉行，但由於該國首名民選總統、92歲的埃塞卜西（Beji Caid Essebsi）7月25日離世，故選舉提前至9月15日舉行。