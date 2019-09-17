誰是北京下個目標　台灣「零邦交國」風險有多大

南太平洋島國所羅門群島9月16日決定中斷與台灣的外交關係，與中國大陸建交。消息公布後，西方媒體開始討論台灣「零邦交國」風險，猜測誰是北京下一個目標？

零邦交國的可能

蔡英文2016年上任總統後，已經有5個邦交國與台灣斷交，台灣多次批評中國以鉅額援助誘使台灣友邦轉投中國，但遭到北京當局否認。此次，1983年和台灣建交的所羅門群島是台灣在南太平洋最大的友邦，成了蔡英文任上和台灣斷交的第6個國家。台灣邦交國減少到16個。

所羅門群島是台灣在太平洋人口最多的邦交國，具有相當的代表性，它與台灣斷交是否會在該地區引發連鎖效應？一些學者認為「有可能」，中國在南太平洋耕耘有成，在當地的軍事力量也正持續擴大，因此不排除有更多台灣在該地區的友邦會與中國建交。

隨着台灣邦交國持續減少，未來是否會出現「零邦交國」也引發討論，這代表台灣落入沒有邦交國處境，台北市長柯文哲9月2日受訪時曾稱台灣應當訓練到「沒有邦交國也活得下去」。

不過，有台灣學者認為，變成零邦交國就等於國際上沒有任何一個國家承認台灣，這個結果不是北京樂見的。一旦台灣邦交國數歸零，此一局面變動「對北京會有反作用力」。美國也不會讓台灣「零邦交國」的情形發生。

BBC援引一名台灣學者稱，台灣民眾對於「斷交」也不會特別「有感」，更重要的是台灣真正的盟友與重要的貿易伙伴都並非邦交國，「若未來有任何國家要撤駐台辦事處，才是動搖國本的大事。」

誰是下一個目標

「今天是所羅門群島，明天又會是哪一個？」這個問題是一些分析人士所擔憂的。目前有媒體猜測下一個可能會是位於加勒比海的海地。

德國之聲披露，遠在中美洲的另一個台灣邦交國海地似乎也在被中國的「金錢魅力攻勢」所「征服」的邊緣。中美洲貧窮島國海地似乎成為北京正在爭取的另一個目標。

中國駐海地貿易發展辦事處代表王向陽在接受海地《新聞人報》採訪時表示，只要海地政府堅持「一個中國」原則，中國政府願意同海地「建立正常的國家關係」，並加強與海地在政治、經貿、衛生、教育等多領域的合作。

王向陽特別提到海地亟待發展，而中國是世界第二大經濟體，但是由於沒有建立外交關係，兩國在各領域的合作發展受到「嚴重製約」。

目前，全世界只有16個國家和台灣保持邦交關係。自從蔡英文出任台灣總統之後，兩岸關係惡化，北京方面致力於說服這些國家與台灣斷交，並且許諾只要和中國正式建交，相關國家即可得到條件優厚的經貿合作和資金支持。這是台灣所無法與其匹敵的。