中國財政部副部長18日赴美談判　初步協議是討論重點

中美即將於10月份舉行第13輪貿易談判，在此之前，中國財政部副部長廖岷將赴美磋商，為10月份的談判鋪路。

中國商務部9月17日宣布，應美方邀請，中央財辦副主任、財政部副部長廖岷擬於本週三（9月18日）率團訪美，與美方就中美經貿問題進行磋商，為10月份在華盛頓舉行的13輪中美經貿高級別磋商做準備。

據悉，中國國務院副總理劉鶴將於10月初赴美談判，與美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）和財長姆努欽（Steven Mnuchin）舉行第第13輪談判，姆努欽說這次談判對中美能否達成協議至關重要。

劉鶴上週就表示，雙方工作層將於本週見面，圍繞貿易平衡、市場準入、投資者保護等共同關心的問題進行認真交流。

美國貿易代表辦公室（USTR）發言人9月16日也宣布，美國和中國的副部級官員的貿易對話計劃於9月19日在華盛頓開始。這次會談將給級別更高的10月份的會談鋪路。與此同時，美國商會（Chamber of Commerce）首席執行官多諾霍（Tom Donohue）9月16日在一場記者會上也說，兩國較低級別的官員將於20日會晤。

關於本週的中美會晤，美國《政治報》網站9月12日報道稱，一名消息人士說，雙方將討論一項潛在的初步協議，內容包括中國購買農產品，美國方面放鬆對華為的出口限制，並可能進一步推遲提高關税。

據悉，在美國鷹派國安顧問博爾頓（John Bolton）被踢出白宮後，中國提出了談判新思路。《華爾街日報》9月12日報道稱，中國正在尋求將與美國談判的範圍縮小到只涉及貿易問題，把更棘手的國家安全問題拿出去單獨處理，以期能夠打破與美國的談判僵局。

與此同時，美國官員也在考慮一份有限協議。彭博社9月12日報道稱，據5名消息人士透露，特朗普政府官員討論了向中國提供一份有限的貿易協議，該協議會推遲甚至首次撤回一些關税，換取中國在知識產權以及購買農產品的承諾。

但是美國總統特朗普（Donald Trump）9月12日在白宮說，他傾向於簽署全面協議。「如果我們要簽署協議，我更願意解決所有中國問題。」特朗普還說，很多專家在討論一份臨時協議，就是逐步解決，先簽署容易的部分。「但是沒有什麼難易之分，要麼有協議，要麼沒有協議。」

但是特朗普也說，他會考慮考慮。