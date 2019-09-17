中美貿易可能簽臨時協議　日媒指難題仍在

中美貿易戰持續一年，美國總統特朗普9月12日表示，可能會先達成過渡性臨時協議。日媒分析，中美兩國的國內情況促使它們走向妥協，不過，雙方強硬派仍舊很警惕，兩國的難題可能不會解決。

中美兩國的貿易磋商仍在繼續。（AP）

美中自5月以來貿易摩擦再升温，近來則互釋善意，繼續推動停滯的貿易磋商。特朗普（Donald Trump）更在12日向記者表示，雖然更希望達成全面性協議，但也會考慮臨時協議。

日經中文網16日刊文指出，特朗普願意暫緩10月1日加徵中國2500億美元商品的關税、中國隨後決定對美國採購一定數量的大豆和豬肉，中美之所以探索相互妥協的餘地，是因為國內情況在產生影響。

美國方面，對於原本支持特朗普的農民，中國報復性關税導致的打擊正在加強。美國大豆出口協會執行長蘇特勒（Jim Sutter）表示「快忍無可忍了」。

對特朗普來說，還有一年多就是美國總統選舉，而幾次由美媒發布的調查顯示，他的支持率比在野黨民主黨的候選人還低。

中國方面，貿易戰加劇經濟成長放緩的嚴重性，7月及8月規模以上工業增加值的增速接連創下17年新低。

報道指出，8月的北戴河會議也可能是一個轉捩點。一名官方經濟學家表示，與香港問題一樣，高層似乎因中美貿易摩擦而有不同意見。尤其特朗普在會議之前的5月宣布第4輪對中國加徵關税，影響很大。

報道認為，中美對立的根源處在於主導權爭奪，因此雙方強硬派對於輕易達成協議很警惕。如果僅是先瞄準容易達成協議的領域，那麼，難題很可能在未解決的情況下被保留下來。

報道指出，中美貿易磋商面臨許多難題，除了中國向國有企業等提供的產業補貼等結構性問題之外，還有美國對中國最大通信設備企業華為實施的制裁措施等。

報道說，先前的中美貿易磋商也是在重複某種模式，一旦特朗普傾向於停戰、強硬派就捲土重來，然後特朗普就恢復嚴厲姿態。中國的低姿態也可能是迎接建政70年的「權宜之計」。因此在10月上旬的部長級磋商舉行之前，中美貿易情況仍難免曲折。