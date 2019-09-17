特朗普只要中美全面協議 萊特希澤：非同尋常的挑戰

中美本週將舉行副部級別的會晤，為10月份的中美第13輪貿易談判鋪路。美國高官萊特希澤說，中美達成全面協議很難。

美國貿易代表辦公室（USTR）發言人9月16日宣布，美國和中國的副部級的貿易對話計劃於9月19日在華盛頓開始。這次會談將給級別的更高的10月份的會談鋪路。

與此同時，美國商會（Chamber of Commerce）首席執行官多諾霍（Tom Donohue）9月16日在一場記者會上也說，兩國較低級別的官員將於20日會晤。

多諾霍也說，美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）表示在中國在購買美國農產品以及其他問題上取得了一些進展，但是達成一份全面協議是「一個非同尋常的挑戰」。

多諾霍說，萊特希澤並未表示會談可能會達成一個範圍有限的臨時協議，萊特希澤仍在推動達成「真正的協議」，以解決USTR兩年前提出的保護知識產權與技術轉讓等問題。

美國貿易代表辦公室前顧問許思義（Stephen Kho）說，中美雙方現在都感受了疼痛，因此一份有可能簽署一份臨時協議，但是如果他們尋求一份全面協議，那將非常困難。

據悉，中美即將於10月份在華盛頓舉行第13輪貿易談判，美財長姆努欽（Steven Mnuchin）稱這次談判對中美能否簽署協議至關重要。兩國本週將舉行副部級別官員的會談，為10月份的談判鋪路。近日來，中美雙方也互相釋放了許多善意，美國推遲了對華關税，中國也購買了美國農產品，同時豁免了一些美國商品的關税。

此外，在美國鷹派國安顧問博爾頓（John Bolton）被踢出白宮後，中國提出了談判新思路。《華爾街日報》9月12日報道稱，中國正在尋求將與美國談判的範圍縮小到只涉及貿易問題，把更棘手的國家安全問題拿出去單獨處理，以期能夠打破與美國的談判僵局。根據了解該計劃的人士透露，中國官員希望這樣的做法有助於雙方解決一些迫在眉睫的問題，以及化解當前的僵局。

與此同時，美國官員也在考慮一份有限協議。彭博社9月12日報道稱，據5名消息人士透露，特朗普政府官員討論了向中國提供一份有限的貿易協議，該協議會推遲甚至首次撤回一些關税，換取中國在知識產權以及購買農產品的承諾。

關於本週的中美會晤，美國《政治報》網站9月12日報道稱，一名消息人士說，雙方將討論一項潛在的初步協議，內容包括中國購買農產品，美國方面放鬆對華為的出口限制，並可能進一步推遲提高關税。

但是美國總統特朗普（Donald Trump）9月12日在白宮說，他傾向於簽署全面協議。「如果我們要簽署協議，我更願意解決所有中國問題。」特朗普還說，很多專家在討論一份臨時協議，就是逐步解決，先簽署容易的部分。「但是沒有什麼難易之分，要麼有協議，要麼沒有協議。」

但是特朗普也說，他會考慮考慮。