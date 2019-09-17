韓國發現首宗非洲豬瘟病例　日內撲殺近4000豬

韓國農林畜產食品部9月17日表示，鄰近朝鮮邊境、京畿道坡州市一個養豬場出現非洲豬瘟疫情，為韓國首宗非洲豬瘟病例。

農林畜產食品部長官金炫秀表示，該養豬場的5隻母豬16日下午6時死亡，當局17日上午6時30分確診這些病豬感染非洲豬瘟。

全國所有養豬場、屠宰場和飼料廠即時實施48小時封鎖，也就是任何動物、人員、器材在這期間都不得離開農場，即使正在送往其他農場或相關設施途中，亦必須找到一個安全地點，在封鎖期間靜候。

考慮到豬瘟病毒或已傳播到附近養豬場，農畜食品部已經採取相應的防疫措施，包括派出家畜衛生防疫支援本部的應急防疫小組6人，限制發病養豬場的豬農、家畜、車輛及外來人員通行，並開設消毒據點和防疫哨所，對屠宰養殖車輛進行消毒。

當局17日將完成疫區3950隻豬的撲殺工作，並已下達全國家畜禁運令，以防疫情蔓延。

當局指出，檢疫本部已向疫區派遣流行病學調查組，進行疫源分析。大約在4個月之前，朝鮮確認一個與中國接壤的農場爆發當地首宗非洲豬瘟個案。

自中國2018年8月爆發非洲豬瘟以來，疫情已蔓延至鄰國，包括蒙古和越南等。

非洲豬瘟不傳染人類，人類食用受感染的肉類亦不會染病，惟豬一旦感染病毒，死亡率非常高，目前沒有預防或治療非洲豬瘟的疫苗或藥物。