以色列大選前夕　內塔尼亞胡揚言吞併西岸所有殖民區

以色列9月17日再次舉行大選。總理內塔尼亞胡揚言，將吞併西岸所有殖民區，包括巴勒斯坦最大城市心臟地帶的飛地，爭取民族主義者支持。

內塔尼亞胡4月率領利庫德集團勝出大選，但因未能於期限前組成政府，被迫解散國會再舉行大選。（AP）

內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）接受以色列軍隊電台（Israeli Army Radio）訪問時指，有意將領土主權延伸至所有殖民區，包括對安全或以色列遺產重要的地區。被問到是否包括希伯倫（Hebron），內塔尼亞胡回應指，「當然」。

內塔尼亞胡曾作出一系列的承諾，爭取選民支持，包括承諾吞併約旦谷地（Jordan Valley）。以色列人普遍視約旦谷地為戰略地區，巴勒斯坦人則視為未來國家盛産糧食的地區。而希伯倫則有數萬巴勒斯坦人居住，另有數百猶太人於重兵駐守下生活。

巴勒斯坦自治政府總理什泰耶（Mohammed Shtayyeh）表示，約旦谷地是巴勒斯坦土地的一部份，批評建設任何殖民區或吞併均是非法。外界亦指，內塔尼亞胡的舉動將激起中東戰火，抹殺巴勒斯坦建國的希望。

以色列2019年4月舉行議會選舉，內塔尼亞胡領導的利庫德集團（Likud）勝出，惟未能在規定期限內組成聯合政府，5月國會投票通過解散國會，並在9月17日舉行新一輪大選。