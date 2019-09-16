以色列大選　內塔尼亞胡政治命運的豪賭

以色列9月17日舉行新一輪大選，總理內塔尼亞胡領導的利庫德集團迎戰主要對手「藍與白」。民調顯示，利庫德集團等右翼政黨，以及「藍與白」聯盟的中間偏左陣營勢均力敵，選舉結果恐與4月時相似。

選舉結果恐無大改變

2019年4月舉行議會選舉，總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）領導的利庫德集團（Likud）勝出，惟未能在規定期限內組成聯合政府。利庫德集團5月提出解散國會，並獲投票通過，在9月17日舉行新一輪大選。

《半島電視台》（Al Jazeera）引述以色列獨立分析師科恩（Mayer Cohen）預期，結果將會與4月相當類似。分析師布圖（Diana Buttu）亦指出，從猶太選民角度而言，仍未有看到讓他們改變投票意向的變化。

報道引述當地媒體上週的民調預料，利庫德集團可獲32席，較「藍與白」（Blue and White）多一席。

內塔尼亞胡的豪賭

分析形容，大選對面臨貪腐指控的內塔尼亞胡是一場豪賭。內塔尼亞胡被指涉嫌收受富商禮物、與報業老闆秘密交易等，預料檢察當局會在選後的10月舉行聽證會，之後決定是否在正式起訴內塔尼亞胡。

分析指出，內塔尼亞胡希望組成右翼政府，避免受到指控及起訴，直到任期結束。若利庫德集團在今次選舉中落敗，或是未能成功組閣，內塔尼亞胡的政治前途將有更多不確定因素。