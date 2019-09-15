【新聞背後】美以擬簽共同防禦條約　特朗普再為內塔尼亞胡助攻？

美國總統特朗普9月於14日於社交網站上推文表示，他與以色列總理內塔尼亞胡通電話，討論兩國簽訂共同防禦條約的可能。這可被視為是對以色列選情的助攻，但相比4月的承認戈蘭高地主權相比，此次「助力」較低。

內塔尼亞胡形容特朗普是以色列歷來在白宮最好的朋友，並把戈蘭高地的一個新殖民區起名「特朗普高地」。（路透社）

以色列選舉即將在9月17日舉行大選，總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）與所領導的利庫德集團（Likud）正受到藍白聯盟（Blue and White）的狙擊，選前民調表示兩者勢均力敵，內塔尼亞胡需要更大的支持才能確定勝出。

4月大選前夕承認戈蘭高地主權

還記得4月時以色列舉行大選時候，同樣是利庫德集團與藍白聯盟的對決。當時內塔尼亞胡還身陷貪污指控，民望下滑。而就在大選前夕3月，美國總統特朗普宣布將承認戈蘭高地主權屬於以色列，讓國際社會為之震驚。

戈蘭高地位於以色列北部，與敘利亞接壤。1967年阿拉伯國家圍攻以色列，被以軍擊敗，戈蘭高地三分之二領土遭以色列佔領。1981年以色列自行立法吞併戈蘭高地，但未被國際社會承認，聯合國亦決議無效。

當時有分析指特朗普承認戈蘭高地屬以色列的主權，是要為這位「以色列的朋友」助攻，提振利庫德集團支持率。結果利庫德集團順利勝出大選，內塔尼亞胡得以連任。

以特朗普命名的戈蘭高地一個殖民區，以此紀念特朗普的協助。（路透社）

九月重新大選內塔尼亞胡再告急

內塔尼亞胡因無法組成聯合政府，5月國會投票通過解散國會，第二次大選在9月17日舉行。這次他的對手一樣是藍白聯盟，危機依然。在大選前夕特朗普突然放話，被視為是再次對內塔尼亞胡的助攻。

特朗普未有詳述協議內容，僅指雙方將簽訂共同防禦條約，意味美國將協助以色列防範來自伊朗及巴勒斯坦哈馬斯的攻擊。

有分析指簽訂共同防禦條約力度遠不及承認戈蘭高地的主權歸屬，畢竟美國曾與其他國家簽署共同防禦條約，其中包括韓國、日本、菲律賓等，也有北約的軍事同盟。與以色列簽訂協議，並不代表以色列有強烈的與眾不同。這與美國承認以色列侵佔戈蘭高地，在國際引起爭議，「專為以色列而設」的舉措不同。

藍白聯盟領袖甘茨（Benny Gantz）曾任以色列總參謀長，他表示內塔尼亞胡的做法是致命錯誤，破壞以色列軍事自主：「這不是我們需要的，我們從未要求過別國協助，不要求別國協助我們攻擊或防衛。」