中美貿易戰下　美國蔓越莓出口美夢遭碾碎

馬薩諸塞州乃至整個美國的蔓越莓生產商正苦於果品滯銷。數年來，美國、加拿大和智利三大主產區的蔓越莓大豐收，結果是，蔓越莓供過於求，很多種植戶瀕臨破產。雪上加霜的是，正在進行的美中貿易戰進一步擠壓了全球蔓越莓銷售。

美國WBUR廣播電台9月16日刊文稱，中國進口水果市場價值70億美元。一種明顯的感覺是，如果你能在中國銷售，就能在很大程度上改變商業命運。這也是美國蔓越莓行業過去幾年花費數百萬美元在中國進行營銷的原因。

例如，2003年，號稱佔全球蔓越莓市場65%的馬薩諸塞州「優鮮沛」公司僱用一家品牌公關公司提升在華形象。除了貿易展示和品嚐活動等主要營銷手段，後者還制定了各種戰略：在阿里巴巴等中國電商平台推廣，宴請飲食和生活雜誌編輯，甚至邀請網絡紅人到馬薩諸塞州親身體驗收穫蔓越莓。

多方位的營銷起到了作用。2013年到2018年，蔓越莓幹在華銷量增加1000%。2018年，中國採購了價值近5,500萬美元的蔓越莓，成為美國蔓越莓乾的最大消費國。然後，貿易戰開始了。2018年6月，白宮批准對500億美元中國輸美商品加徵關税，中國採取報復性措施，對包括蔓越莓幹在內的產品徵收的關税從15%增加至40%。

文章還稱，美國總統特朗普（Donald Trump）堅稱，貿易戰最終會讓美國農業受益。然而，最新的數據顯示，很多中國企業已經開始切斷與美國蔓越莓供應商的聯繫，改從加拿大采購。美國出口數據顯示，2019年上半年出口中國的蔓越莓按年減少45%。

不僅是美國蔓越莓產業受貿易戰衝擊，美國龍蝦如今也面臨對華輸出困境。據英國《衛報》9月8日刊文稱，7月，中國宣布對活龍蝦徵收新的關税，作為對美國出口商品更廣泛徵税的一部分，這對美國龍蝦產業造成了新的打擊。

這一最新舉動將使出口中國的龍蝦價格上漲10%，而龍蝦原本就已經面臨25%的懲罰性關税。2019年上半年，美國對華龍蝦出口量從2018年同期的540萬公斤降至99萬公斤。

9月19日，中美將重啟副部長級貿易談判，特朗普對與中國達成貿易協議依然自信滿滿。據美國《華爾街日報》9月17日報道，在從新墨西哥州前往加利福尼亞州的專機「空軍一號」上，特朗普對記者說，與中國達成的協議將是「有史以來最偉大的協議」，「中國知道這一點。」 特朗普說：「（中國）開始大量購買我們的農產品。」