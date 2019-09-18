中美談判前北京仍不願放棄補貼國企　黑石創始人談原因

中國財政部副部長廖岷9月18日將赴美磋商，為10月份的第13輪中美貿易談判鋪路。但是中國方面被指仍不願意放棄對國有企業的補貼。

綜合媒體9月18日報道，中國商務部9月17日宣布，應美方邀請，中央財辦副主任、財政部副部長廖岷擬於本週三（9月18日）率團訪美，與美方就中美經貿問題進行磋商，為10月份在華盛頓舉行的第13輪中美經貿高級別磋商做準備。

據悉，中國國務院副總理劉鶴將於10月初赴美談判，與美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）和財長姆努欽（Steven Mnuchin）舉行第13輪談判，姆努欽說這次談判對中美能否達成協議至關重要。

就在廖岷赴美的消息公布後，英國路透社9月17日報道稱，外界認為，貿易對話不太可能彌閤中美分歧。達成的任何協議都只是一個表面的解決方案。

報道稱，美國要求中國徹底改變其運營經濟的方式，中國不願意讓步。美國也不會在將中國公司列為國家安全威脅上讓步。

報道稱，中國和美國的消息人士都說，北京不願意改變其支持國有企業和補貼國有企業產品的方式。

與此同時，美國消費者新聞和商業頻道（CNBC）網站9月17日報道稱，美國著名的股權與管理諮詢公司黑石集團的聯合創始人蘇世民（Stephen Schwarzman）說，中國知道它必須改變自身的貿易和商業行為，但是不願意這麼做。因為通過保護其經濟，中國收穫了豐厚的利益。

蘇世民說，在過去40年裏，中國的經濟增長率比史上任何一個國家都要高。他們創造的是一個驚人的奇蹟。但是他們是通過關税牆、限制市場準入等方式做到的。因此它們放棄這一切以及經濟增長率的意願顯然是很低的。

他還說，中美貿易戰拖累了整個世界，是時候重歸於好了。

蘇世民被認為是美國總統特朗普（Donald Trump）的朋友，在中國政府內也有深厚的人脈關係。他在清華大學還成立有培養未來世界領袖的碩士項目。

據悉，中美已經舉行了12輪貿易談判，但是至今仍未能達成協議，10月份，兩國代表將舉行第13輪談判。在美國鷹派國安顧問博爾頓（John Bolton）被踢出白宮後，中國提出了談判新思路。《華爾街日報》9月12日報道稱，中國正在尋求將與美國談判的範圍縮小到只涉及貿易問題，把更棘手的國家安全問題拿出去單獨處理，以期能夠打破與美國的談判僵局。

與此同時，美國官員也在考慮一份有限協議。彭博社9月12日報道稱，據5名消息人士透露，特朗普政府官員討論了向中國提供一份有限的貿易協議，該協議會推遲甚至首次撤回一些關税，換取中國在知識產權以及購買農產品的承諾。

但是美國總統特朗普9月12日在白宮說，他傾向於簽署全面協議。但是特朗普也說，他會考慮考慮臨時協議。