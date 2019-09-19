沙特公布石油設施遭襲調查結果 蓬佩奧：戰爭行為

沙特石油設施日前遭遇了襲擊，沙特9月18日公布了襲擊調查結果，將矛頭直指伊朗。

沙特國防部當地時間9月18日下午在沙特首都利雅得舉行記者會，國防部發言人馬利基（Turki Al Maliki）公布了14號沙特石油設施遇襲事件的調查結果。

根據沙方的調查結果，此次襲擊中使用了18架無人機和7枚導彈，其中包括伊朗生產的無人機和新型導彈。沙特方面表示，襲擊現場的彈道痕迹方向證明襲擊並非從也門境內發起，而是從沙特北部而來，「極有可能是伊朗境內發起」。

馬利基呼籲國際社會對襲擊者採取「必要和嚴厲的措施」。

在記者會上，沙特方面還向外界展示了在襲擊現場收集的導彈和無人機殘骸。

但是，伊朗總統顧問阿什納（Hesamodin Ashna）18日當天則在社交媒體發文稱，在沙特國防部召開的記者會上，沙特軍方發言人未能證明導彈和無人機是哪裏製造，也未表明這些導彈是從哪裏發射、為何沙特的防空系統沒能阻止此次襲擊。

與此同時，美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）18日當天抵達了沙特。蓬佩奧在襲擊發生之初就一口咬定伊朗是這次襲擊事件的幕後黑手。

18日，蓬佩奧在沙特表示，這次襲擊的規模是前所未見的，本質是戰爭行為。「這是在他們（沙特）領土上的戰爭，是針對他們（沙特）的直接戰爭行為。」

蓬佩奧還說，他正在中東組建一個聯盟威懾伊朗，同時表明，特朗普政府將會利用即將召開的聯合國大會，爭取支持對抗伊朗。

與此同時，美國總統特朗普（Donald Trump）9月18日說，他已經要求美國商務部「大規模加大」對伊朗的制裁。

特朗普此前還威脅對伊朗動武，說美國已經子彈上膛，鎖定了目標。但是一天後，特朗普又說：「我是個不希望戰爭的人。我不希望與任何人開戰，但我們的準備比任何人都充分。」

美國副總統彭斯（Mike Pence）9月17日也說：「就在此時此刻我們的情報界正在努力審查證據。」

「我向你們保證，我們已做好了準備，」 彭斯對保守的傳統基金會說，「正如總統所說，我們不希望與任何人開戰，但美國已做好準備。我們子彈已經上膛了。」

此外，一名美國國防部官員說，五角大樓正在準備一份報告，說明誰對周末沙特石油設施的遇襲負責，並打算在48小時內公布。

據悉，9月14日，數架無人機當天凌晨襲擊了阿美石油公司的兩處石油設施並引發火災，襲擊致使沙特原油供應每日減少570萬桶，約佔沙特石油日產量的50%。也門胡塞武裝說他們製造了這次襲擊事件。但是，美國方面並不相信胡塞武裝是幕後真兇，伊朗才是。