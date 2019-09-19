美國未批簽證予伊朗參與聯合國大會　特朗普稱將公布制裁措施

伊朗國營電視台報道，指若美國在未來數小時內仍無法批出讓伊朗總統魯哈尼及外長等人簽證，將取消前往紐約出席聯合國大會行程。

伊朗總統魯哈尼18日出席內閣會議，批評美國制裁不能起作用，伊朗不會被迫對話。（路透社）

聯合國大會已於9月17日開幕，各國領導人將陸續抵達美國紐約，參與24日起連續多天的辯論大會。其中包括由伊朗總統魯哈尼率領的團隊，魯哈尼將預期在大會上發言。

但伊朗國營電視台報道，魯哈尼及外長等人因不明原因仍未被批出簽證。若無法獲得簽證兩人將無法入境美國，參加聯大會議。時值美伊關係緊張時期，若美國拒絕伊朗參加聯大會議，恐怕將讓兩國關係進一步惡化。

根據1947年聯合國的協議，美國有需要讓外國使節進入美國參與聯大會議，但華府稱可因應安保及外交需要，決定是否發出簽證。聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）表示，已就簽證事宜與美方聯絡，希望能解決事件。

48小時內公布制裁措施

美伊關係因沙特石油設施破壞緊張，美國把襲擊矛頭指向伊朗。總統特朗普在18日表示，將在48小時內公布加強制裁措施。特朗普表示除戰爭的終極選項外，亦有很多不同選擇。

魯哈尼在同日出席德黑蘭內閣會議時重申，在伊朗遭受美方極限施壓情況下，雙方不可能進行對話。並稱若美方希望與伊朗對話，就應該停止一切施壓措施。魯哈尼稱企圖通過制裁達到目的，註定無結果。