所羅門媒體：總理缺席聯合國大會　前赴中國談建交

所羅門群島9月16日決定中斷與台灣的邦交關係，與中國建交。當地媒體引述消息報道，總理索加瓦雷會缺席聯合國大會，並前往中國商討建交及援助計畫。美國國際開發署高級官員9月18日表示，美國正重新評估對所羅門群島的援助。

所羅門群島9月16日宣布與台灣斷交後，總理決定缺席聯合國大會，改為前往中國商討建交及援助計畫。（AP）

《所羅門時報》（Solomon Times）9月19日引述當地官員指出，索加瓦雷（Manasseh Sogavare）將缺席聯合國大會，改由外交部長馬內萊（Jeremiah Manele）率團出席。

索加瓦雷會轉而前往中國商討建交，雙方會討論中國提供的援助計畫。報道指出，當地的主要基礎建設都準備就緒，當中大部分與2023年的太平洋運動會（Pacific Games）有關。目前尚不清楚中國的援助，有多少會以貸款的形式提供，有多少會是贈款。

路透社18日引述美國政府消息人士報道，索加瓦雷早在7月時，就邀請美國副總統彭斯（Mike Pence）在聯合國大會會面。惟彭斯在得悉所羅門群島與台灣斷交後，決定取消會面。

美國國際開發署（USAID）亞洲局代理助理局長斯蒂爾（Gloria Steele）出席聯邦眾議院外交委員會的預算聽證會時，被問及2020年度會否向所羅門群島提供任何援助，她回答說指，正在重新評估目前對所羅門群島的承諾。