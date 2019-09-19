以色列大選無人過半　藍白黨拒絕加入內塔尼亞胡政府

以色列9月17日舉行大選，惟總理內塔尼亞胡和主要對手甘茨的陣營均未能取得過半數議席，料需籌組聯合政府。內塔尼亞胡邀請甘茨共同組成政府，但遭到對方一口拒絕。

藍白黨領袖甘茨拒絕加入由內塔尼亞胡領導的政府。（AP）

內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）19日承認沒有機會組成右翼政府，呼籲甘茨（Benny Gantz）加入共同籌組政府。他提到，左翼前總理佩雷斯（Shimon Peres）曾於1984年至1988年期間與保守派的前總理沙米爾（Yitzhak Shamir）交替出任總理，暗示願與甘茨輪流執政。

甘茨同日回應指，以色列人希望組成聯合政府，但一口拒絕加入由內塔尼亞胡的領導的政府。他表示，藍白黨（Blue and White）已贏得33席，但內塔尼亞胡未如願贏得足夠議席，強調政府要由自己領導。

內塔尼亞胡對甘茨的回應表示驚訝和失望，又指有關邀請仍然有效。

截至當地時間19日下午2時56分，官方完成點算68.6%的選票。甘茨率領的藍白黨以0.77%些微優勢領先內塔尼亞胡的利庫德集團（Likud）。

以色列《國土報》（Haaretz）推測，藍白黨將贏得國會120席中的33席，成為第一大黨。利庫德集團料取得31席，阿拉伯裔和左翼猶太人政黨組成的「共同名單」（Joint List）則有13席。