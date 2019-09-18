內塔尼亞胡有敗選風險　民調顯示藍白黨在議會選舉中領先

9月17日，以色列舉行了第22次議會選舉。初步的民調顯示，內塔尼亞胡領導的政黨處於落後地位。

綜合媒體9月17日報道，以色列17日迎來年內第二次議會選舉。本次選舉的兩大熱門人物——甘茨（Benny Gantz）和內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu），一個是曾屢建戰功的退役老將，一個是四次擔任總理的政壇強人；一個領導年輕的中翼黨派藍白黨，一個掌舵以色列最大右翼政黨利庫德集團。

利庫德集團成立於1973年，主張建立自由市場經濟並復興猶太文化，在巴勒斯坦問題上立場強硬，強調以軍事力量保障以色列國家安全。藍白黨成立於2019年2月，主張引入總理任期限制，維護以色列少數民族的權利，主張與巴勒斯坦民族權力機構就和平協議進行談判。

上次大選，兩方旗鼓相當，勢均力敵；這一次，以色列「總理寶座」最終將花落誰家?

據以色列媒體17日晚公布的出口民調顯示，藍白黨在當天舉行的以色列議會選舉中領先。

在17日的第22次議會選舉中，共有29個政黨角逐議會120個席位。以色列第13頻道電視台當晚公布的出口民調顯示，在主要政黨中，藍白黨獲得32個席位，利庫德集團獲得30個席位，「聯合名單」黨獲得15個席位。

另據以色列第12頻道電視台公布的出口民調，在主要政黨中，藍白黨獲得34個席位，利庫德集團獲得33個席位，「聯合名單」黨獲得11個席位。

以色列議會選舉正式結果預計會在18日公布。

據英國《泰晤士報》17日報道，當地時間16日晚，1,000多名利庫德集團的支持者在以色列特拉維夫南部的巴特亞姆等着內塔尼亞胡發表選前演講。但支持者苦等80分鐘後，等來的卻是一則意外信息：深度民調結果顯示，他可能面臨敗選，所以不得不取消演講，現在他正在官邸舉行緊急會議。

以色列是議會制國家，議會實行一院制，共120名議員，任期4年。只有獲得3.25%以上選票的政黨才能進入議會，獲半數以上議席的政黨可單獨組閣。由於中小黨派林立，以色列史上從未出現單一政黨組閣情況，歷屆內閣都是由多個政黨組成的聯合政府。

今年4月，以色列舉行第21屆議會選舉，利庫德集團勝出，獲得組閣權。但利庫德集團領導人內塔尼亞胡未能在規定期限內成功組建執政聯盟，導致議會解散重新舉行大選。