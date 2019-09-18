以色列選舉背後　「反Bibi」力量助第三大黨「共同名單」壯大勢力

以色列選舉正在進行點票，截至9月18日，目前點票率已完成92%，執政黨利庫德集團及最大反對黨藍白黨各自取得32席，連同已知其他黨派獲得議席，右翼政府聯盟似乎難以取得組成聯合政府的61席。在這次選舉中，第三大黨「共同名單」勢力壯大，背後正是靠一班阿拉伯裔選民的支持，他們反對內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu，外界暱稱他為Bibi）的右翼政策，成為「共同名單」的主要票源。

「共同名單」慶祝議席超越4月大選。對利庫德集團來說，「共同名單」只要獲多一席，內塔尼亞胡的勝算就愈低。（Getty Images）

外界對大選的焦點普遍放在總理內塔尼亞胡，與前總參謀長甘茨（Benny Gantz）的對決上。但事實在兩黨背後，還有一個名為「共同名單」（Joint List）的政黨。共同名單主要由阿拉伯裔及左翼猶太人政黨組成，為以色列第三大黨。共同名單目前已取得12席，已超越4月選舉時只獲得的10席。

選前藍白黨與共同名單的互動

阿拉伯裔以色列人佔以色列總人口逾兩成，是繼猶太人後以色列最主要的民族。他們固然反對內塔尼亞胡的右翼政策，不滿社會針對及歧視阿拉伯人，成為共同名單的主要票源。

而在執政黨與反對黨勢均力敵之下，阿拉伯裔以色列人的共同名單更顯得重要。特別在選前共同名單與藍白黨的互動，共同名單領袖奧達（Ayman Odeh）8月罕有地表示，可考慮與甘茨組成聯合政府。

儘管藍白黨內有聯盟黨派表示抗拒，但藍白黨終究決定在阿拉伯住民地區宣傳，製作阿拉伯文廣告，甘茨亦接受了阿拉伯文媒體的採訪。甘茨承諾會在阿拉伯住民地區建設更多醫院，減少罪案並提供更多社福服務。

「共同名單」中，梅雷茨黨的宣傳海報。內文寫着：我們這次要參與政府。（路透社）

阻止右翼政府上台外 也要成為政府一員

事實至今未有一名阿拉伯人參與政府要職，阿拉伯聲音在以色列政界仍然細小。部分阿拉伯人正是因這原因，乾脆不予投票。

而一部分阿拉伯人是因不滿以色列侵吞阿拉伯土地，拒絕承認以色列政府而不予投票。兩者原因令阿拉伯群眾投票率普遍偏低。不過，在這次選舉似乎有更多的阿拉伯人願意投票，或與奧達的針對宣傳策略有關：用手上的一票阻止右翼政府上台。

這都是為了阻止內塔尼亞胡當選───藍白黨與共同名單有一致目標，但兩者能否真正合作仍是未知數。奧達表示這一切均取決於甘茨：「我們的態度明確，若藍白黨與利庫德集團組成政府，我們斷然不會與他們合作。」「除非他們希望改變與阿拉伯人的關係。」

共同名單聯盟之一、主張猶太人應與阿拉伯人和平共處的梅雷茨黨（Meretz party）議員弗拉傑（Issawi Frej）表示，阿拉伯裔的他其實沒有心理障礙，他們已準備成為政府的一員。他們認為，只有這樣才能為以色列的阿拉伯社會作出改變。