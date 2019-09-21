英國脱歐方案傳遭歐盟批「未達標」　約翰遜聯大爭取支持

英國政府9月19日表示向歐盟提交新的脱歐協議，但天空新聞（Sky News）20日引述一份歐盟委員會內部文件指，新協議仍無滿足關於愛爾蘭邊界「補底方案」（backstop）的要求。而首相約翰遜（Boris Johnson）會利用到紐約出席聯合國年度大會的機會，與多名歐洲國家領袖舉行會談，尋求在脱歐問題上得到支持。

英國首相約翰遜9月16日訪問盧森堡，與歐盟委員會主席容克舉行會談。（Reuters）

歐盟委員會主席容克（Jean-Claude Juncker）19日承認收到約翰遜提交的脱歐新建議概要，但天空新聞取得一份歐盟委員會備忘錄則顯示，新建議沒有就具爭議的補底方案提出「法律上可行方案」。

該份備忘錄指，新建議沒法避免在北愛爾蘭邊境出現硬邊界、保障愛爾蘭島上經濟和與北愛爾蘭合作、以及保持歐盟單一市場的完整。

英國政府消息人士其後表示，有關建議可行性非常高，並對於布魯塞爾方面流出備忘錄感到不意外。

另外，約翰遜在紐約出席聯合國大會時，會於23及24日分別與愛爾蘭總理瓦拉德卡（Leo Varadkar）、歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）、法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）及德國總理默克爾（Angela Merkel）會面，向對方討論新協議內容，並視為談判過程的一部分。