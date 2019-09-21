埃及舉行反政府示威　要求總統塞西下台

埃及民眾9月20日在多處發起示威，要求捲入貪污醜聞的總統塞西下台，軍警施放多枚催淚彈驅散，事件中最少有5人被捕。

埃及9月20日舉行反政府示威，首都開羅有數以百計民眾聚集街頭，要求捲入貪污醜聞的總統塞西辭職。（AP）

事緣於一名流亡西班牙的埃及商人兼演員阿里（Mohamed Ali）自9月初起於網上公開片段，指控塞西（Abdul Fattah al-Sisi）無視埃及數百萬民眾活於貧困之中，反而花費大量金錢在豪宅和酒店，與國家經濟緊縮政策背道而馳。

塞西否認指控，阿里在17日發放的片段要求對方19日或之前辭職，否則民眾會於20日上街示威。

結果在20日，被視為2011年革命有舉足輕重地位的開羅解放廣場（Tahrir Square）再次成為數以百計民眾聚集之地，埃及第二大城市亞歷山大（Alexandria）等地亦傳出示威消息。而「塞西下台」、「人民命令政府下台」等成為當地Twitter流行榜之首。

塞西在2013年率領軍方推翻首位民選總統穆爾西（Mohammed Morsi）後掌權，但他被指迫害異見人士，導致數以千計民眾被捕。他在2018年總統大選以接近無挑戰的情況下連任，當地更於4月投票通過修憲，容許他的任期延長至2030年為止。