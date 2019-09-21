英國聲稱有望下月達成脱歐協議　愛爾蘭：還差很遠

英國9月20日表示，預計下月舉行的峰會將與歐盟達成協議。不過歐盟成員國愛爾蘭則指，距離達成協議還很遙遠，而且倫敦亦未曾提出認真的建議。

英國和歐盟代表9月20日於比利時布魯塞爾會面。（AP）

英國首相約翰遜（Boris Johnson）近日表示，協議逐漸成形。歐盟委員會主席容克（Jean-Claude Juncker）也指，有望達成協議。

英國提出將補底方案（backstop）從脱歐協議剔除，然後於未來數年研究替代方案。但外交官員表示，英國和歐盟對有關建議仍存分歧。有歐盟官員指，英國提出的方案不足以代替補底方案，並提到如果英國不改變做法，將陷入僵局。

愛爾蘭外長科文尼（Simon Coveney）接受英國廣播公司（BBC）訪問時表示，英歐對話氣氛有所改善，但距離達成協議還很遙遠。他指出，對於英國政府提出的解決方法，以及愛爾蘭和歐盟能夠支持的方案，兩者之間仍有很大的距離。他亦警告，無協議脱歐將引起內亂。

愛爾蘭對於解決英國脱歐僵局尤其重要。除非移除或修改愛爾蘭邊境保障措施，否則約翰遜的協議無法在國會闖關成功。不過，沒有找到解決邊境問題的方法，愛爾蘭與歐盟也不願簽署協議。

歐盟擔心設置硬邊界會導致北愛爾蘭出現動盪，破壞1998年達成和平協議後的和平。主張北愛與愛爾蘭統一的民族主義派與英國安全部隊和親英「聯合主義者」衝突不斷，直到1998年簽署和平協議才終結持續30年的暴力活動。