特朗普拒絕部分協議中國代表縮短訪問　專家談無協議後果

在中美談判期間，美國總統特朗普改變態度稱，不要部分協議，只要全面協議。中國代表團也取消了對美國農業州的訪問。專家認為，中美無協議後果嚴重。

綜合媒體9月22日報道，中美副部級的官員日前在華盛頓舉行了會晤，為10月份的第13輪中美貿易談判鋪路。但是談判期間，美國總統特朗普（Donald Trump）的強硬表態使得事情的發展再次出現波折。

特朗普9月20日表示，他並不認為自己在2020年總統選舉前需要和中國達成一個貿易協議。

他當天在白宮與到訪的澳洲總理莫里森（Scott Morrison）舉行的記者會上回答記者提問時說：「不，我不認為我正在選舉前需要它。」特朗普說，民眾了解他的政府幹得很出色。他說，中國經濟受到嚴重影響，而美國則沒有受影響。

特朗普還表示，他不願意和北京簽一份不完全的協議，一改此前有關可以考慮接受「臨時協議」的說法。他說：「我們尋求達成一個全面協議。我們不尋求部分協議。」他還說：「中國開始購買我們的農產品，如果你上週注意了，事實上，那是非常大的購買量。但是這不是我追求的，我們追求的是一份大的協議。」

在這次會晤之前，外界預測中美達成全面協議很難，有望達成一份臨時協議，內容包括中國購買農產品，美國方面放鬆對華為的出口限制，並可能進一步推遲提高關税。特朗普的最新表態無疑給談判潑了一盆冷水。當天，中國代表團也宣布取消訪問美國的農業州。美國農業部部長珀杜（Sonny Perdue）9月19日曾宣布，中國代表團下週將與美國官員一起訪問美國農業區。這被視為會談取得突破的信號。

在中美貿易戰期間，中國對美國的農產品加徵關税，美國農民遭受打擊，而農民是特朗普的票倉之一，使得他面臨很大壓力。中國官員計劃訪問農業州也被認為是一個積極信號。

但是在特朗普的表態之後，中國貿易代表團9月20日改變計劃，取消了在貿易談判後對美國農場的訪問。9月20日美國蒙大拿州農業局國家事務主任羅爾夫（Nicole Rolf）向美國媒體透露稱原定於下週訪問美國農業州的中方代表團取消了對該州的訪問，原因是「這些官員將比原定計劃更早地返回中國」，隨後美國內布拉斯加州農業部官員也證實了中方代表團取消了原定對該州的訪問活動。

事後，中方代表員成員、中國農業農村部副部長韓俊9月21日在華盛頓出席一場與美國農業人士的交流活動時就「中方代表團取消對美國農業州訪問計劃」一事進行了回應，他表示之前代表團的確同美方討論與訪問相關的安排，但雙方並未確定日程，後來經過綜合考慮各種因素，中方暫未安排去美國農業州進行訪問。韓俊稱，此次計劃調整與本輪經貿磋商無關，屬於單獨訪問計劃，美國方面也表示未來將另行邀請並安排訪問，中方則願意在平等和相互尊重的基礎上進一步擴大中美農業貿易規模並深化兩國農業合作。

美國《紐約時報》9月21日則援引消息人士的話稱，中方代表團取消訪問計劃是由於擔心這樣做會被媒體指責為「干涉美國內政」或是「出於表演目的」。

美國消費者新聞和商業頻道（CNBC）網站9月21日報道稱，黑石集團的執行副董事長詹姆斯（Tony James）說，如果沒有貿易協議，雙方將沒有繼續談判的基礎，就沒有共同利益。「我擔心，到那個時候，局勢可能會失控，變得更加敵對，最終變得更加像冷戰。」

他還說，兩國即便是達成一個小協議也能夠有助於提振市場信心，也表明兩國願意對話。這個協議可以包括在「簡單議題」上的共識，例如中國購買更多的美國農產品，將一些重大的難點議題留到以後，例如知識產權保護。

美國《政治報》此前刊文稱，鑑於中國的抵制態度，兩國達成全面協議是不可能的。美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）也認為，達成全面協議是「非同尋常的挑戰」。