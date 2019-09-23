日美貿易協議簽署在即　日本農戶恐成為犧牲品

日美兩國領導人即將在9月25日的聯合國（UN）大會期間會晤，預計雙方將簽署日美貿易協議。協議一旦簽署，美國的低價農產品將大量出口日本，日本農戶或遭受重大打擊。

日本《產經新聞》9月22日報道稱，日本首相安倍晉三將於9月25日在紐約，與美國總統特朗普（Donald Trump）舉行會晤，雙方將簽署日美貿易協議。協議一旦簽署，低價的美國農產品將更多的流入日本，這將打擊到日本農戶。

報道稱，日美貿易談判從2018年8月啟動，在2019年4月的部長級會議後，日美在2019年8月底就貿易協議框架達成一致。在罕見的一年時間內做出決定，日美皆指望儘早達成貿易協定。日本已同意將美國牛肉關税逐步從38.5%降至9%，而日本方面就美國取消日本汽車關税的要求被擱置。

報道指出，中美貿易戰之際，美國農戶受到沉重打擊，美國政府為了緩解國內農戶的不滿，於是急於同日本簽署貿易協議。此外，日本同歐盟（EU）的經濟協定以及跨太平洋夥伴關係協定（TPP）生效的情況下，被徵收高關税的美國農產品可能在日本市場失去價格競爭力，從而影響到市場份額。

而《日本經濟新聞》也刊文指出，作為貿易戰的反制措施，中國對美國產大豆加徵關税。美國很多玉米農戶也種植大豆。雖然出現中方從反制關税中剔除大豆的動向，但關税已經造成較為嚴重的損害。美方預計，由日本企業緊急進口玉米能產生緩解農民不滿的效果。日本進口的飼料用玉米被認為最多有275萬噸，達到400億日元（1日元約合0.009美元）規模。

此外，文章還稱，日美談判存在各種劇情。1970年代解決的日美紡織品談判涉及沖繩返還問題，被評價為「用紗線買到了繩子」，此次日美貿易協定，可以認為是日本通過玉米保護了汽車。

不過，文章也指出，美國總統國家安全事務助理博爾頓（John Bolton）被解職等特朗普的善變政權運作依然未變。斷言已完全排除未來對汽車加徵關税的風險，似乎為時尚早。