特朗普8次施壓烏克蘭總統調查拜登兒子　美議員：彈劾他

美國總統特朗普被指施壓烏克蘭打擊自己2020年大選的競爭對手、民主黨人拜登，美議員呼籲彈劾特朗普。

美國眾議院情報委員會主席希夫（Adam Schiff）9月22日在出席美國有線電視新聞網（CNN）的節目時表示，如果這一消息屬實，唯一的解決方法可能就是「彈劾」美國總統特朗普（Donald Trump）。

希夫當天表示，「如果特朗普真的為了打擊自己在總統大選中的對手拜登（Joe Biden），而拒絕為烏克蘭提供軍事援助，並試圖以此恐嚇外國領導人澤連斯基（Volodymyr Zelensky），那麼這彈劾可能是唯一的解決方法。」

據悉，在剛過去的這個周末，包括《華盛頓郵報》和《紐約時報》在內的多家美國媒體報道稱，特朗普2019年7月曾在一次通話中，先後8次向烏克蘭總統澤連斯基施壓，敦促該國調查2020年民主黨總統熱門候選人拜登的兒子亨特（Hunter Biden）。在拜登任副總統期間，亨特是烏克蘭一家能源公司的董事。

相關報道在美國政壇掀起軒然大波，輿論質疑這等於讓外國政府危險地介入美國大選，就像2006年俄羅斯干涉美國大選一樣。

針對這次事件，拜登9月21日接受媒體採訪時表示，特朗普這麼做的原因，是他知道自己會被我擊敗，「他在濫用總統的權利來抹黑我。」

當一名記者問拜登是否和兒子談過他的商業交易時，拜登勃然大怒，指着記者大聲喊話，「每個人都在關注這個事情，但每個人都說什麼都沒有發生！問正確的問題！」

拜登接着呼籲眾議院對特朗普和澤連斯基的談話進行調查。他說，對於這次談話是否應該引發正式彈劾程序，他將聽從國會的意見。

「根據眾議院的發現，他可能會被彈劾，但我現在不會做出這樣的判斷。眾議院應該對此進行調查。」拜登說道，「這似乎是一種壓倒性的權力濫用，打電話給一位尋求美國幫助的外國領導人，詢問我的情況，並暗示一些事情。如果這是真的發生了的話，事情似乎就是這樣，這是不可容忍的。」

但是，特朗普9月21日連發數條推特（Twitter），怒懟美媒報道是「假新聞」，「他們正試圖將拜登醜聞變成特朗普醜聞，問題是，特朗普沒做錯任何事！」

特朗普還說：「假新聞媒體和他們的民主黨夥伴希望與拜登的需求撇清關係。拜登要求烏克蘭政府解僱一名調查他兒子的檢察官，否則他們不會得到美國的大筆資金。所以他們編造了一個我和烏克蘭總統進行完美例行通話的故事。我們的通話沒有什麼不妥，但是拜登的需求，是徹徹底底的災難。假新聞知道這些，但他們不想報道。」

對於上述報道，烏克蘭外長普里斯塔伊科（Vadym Prystaiko）9月21日接受該國「公共電視台」採訪時也表示，烏克蘭是獨立國家，有自己的秘密，烏克蘭不會在美國政治中選邊站，否認了特朗普在與澤連斯基通話時向後者施壓的消息。