民調顯示拜登支持率下滑嚴重　創新低

美國2020年大選越來越近，民主黨內部爭奪提名的競賽也十分激烈。最新民調顯示，拜登的支持率下滑嚴重。

美國Fox新聞網9月18日報道稱，福克斯的最新民調顯示，民主黨總統參選人、美國前副總統拜登（Joe Biden）獲得29%的民主黨初選選民的支持。

這比8月份的支持率低了2個百分點，比5月份低了6個百分點，拜登5月份的支持率是35%。

報道還稱，6月份，拜登領先其他民主黨候選人19個百分點，現在縮水到11個百分點。

報道還指出，參議員桑德斯（Bernie Sanders）的支持率是18%，緊隨其後的參議員沃倫（Elizabeth Warren）獲得16%的支持率。

此前，美國蒙茅斯大學8月26日公布的民調顯示，拜登的支持率甚至被桑德斯和沃倫反超。

8月16日至20日，該校對298名登記在冊的民主黨選民及傾向民主黨的選民進行調查，結果顯示他的支持率僅為19%。

參議員桑德斯和沃倫的支持率均為20%。二人與拜登形成三足鼎立的局面，競爭愈發激烈。

自拜登2019年4月份宣布競選以來，他的支持率一直就很高，但是他的年齡以及健康問題是他的一個弱點。9月4日晚間，CNN舉辦的「市政廳論壇」在電視上播出，參選人針對氣候危機展開討論，當拜登回答有關水力壓裂法的問題時，眼睛裏的血迹變得明顯。外界對他的身體狀況更加擔憂。

對於這位勁敵，美國總統特朗普（Donald Trump）也經常在年齡問題上進行攻擊。特朗普曾就拜登宣布參選美國大選一事發表評論稱：「我感覺自己是個年輕人，我很年輕、活力四射，至於拜登，那就不好說了。」 特朗普還經常用「昏昏欲睡」一詞來貶損拜登，暗指其年事已高。

對於外界的質疑，拜登9月13日承諾會在艾奧瓦州黨團會議2020年2月展開初選投票之前，公開最新一份醫療紀錄。