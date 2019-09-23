特朗普想借5萬人歡迎莫迪拉票　可能打錯算盤

美國總統特朗普9月22日參加一個歡迎印度總理莫迪的盛大活動，兩人將同台發表講話，引發廣泛關注。有分析認為，特朗普「醉翁之意不在酒」，可能打錯算盤了。

綜合媒體9月23日報道，「特朗普—莫迪『兄弟情』得州再燃」，美國有線電視新聞網（CNN）稱，特朗普（Donald Trump）9月22日在得州哈里斯縣休斯敦體育場參加名為「你好，莫迪」的集會活動，有5萬多印裔美國人到場。

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主辦方表示，此次集會「將是為訪美外國領導人舉行的最大一次集會」。此次印美峰會以「共同的夢想，光明的未來」為主題，將突出印裔美國人過去70年來在豐富美國生活中的貢獻，以及他們在加強兩國關係中發揮的關鍵作用。

印度駐美國大使什林拉（Halsh Walden Shrinla）表示，特朗普參加「你好，莫迪」活動是前所未有的，反映了印度和美國之間的偉大友誼與合作紐帶。

「這是特朗普史無前例的大膽舉動!」印度《經濟時報》9月22日稱讚特朗普參加此次集會。

《印度教徒報》9月22日援引美國學者則稱，美國大選當前，特朗普此行與其說是看重美印關係，不如說是看重國內政治。得州一直是美國選舉重鎮，特朗普在這裏與莫迪（Narendra Modi）一起演講，對前者來說是一種勝利。

CNN稱，特朗普的競選團隊表示，參加此次集會是總統得州競選戰略的一部分，印裔美國人有很強的企業家精神，這與總統增加就業的議程一致。美國戰略與國際問題研究中心顧問理查德·羅索（Richard Rosso）認為，印裔美國人是特朗普理想的競選爭取對象。英國廣播公司稱，美國約有320萬印裔公民。卡塔爾半島電視台稱，約有50萬印裔美國人在得州生活，其中15萬住在休斯敦。

《華盛頓郵報》指出，近期多項民調顯示，2020年大選時，特朗普在得州將敗給民主黨候選人。其中，得州哈里斯縣是全美最討厭特朗普的地方。共和黨承認，哈里斯縣對特朗普來說非常重要，失去這個縣就相當於失去得州。特朗普此次隆重歡迎莫迪，是希望將前者在印裔美國人中的高支持率轉化為對自己的支持率。

不過，特朗普是否能夠得償所願依然是未知之數。《華盛頓郵報》表示，印裔美國人推崇包容和多樣性的價值觀，而特朗普引發仇恨和種族分裂；他們2016年拒絕了特朗普，2020年可能亦會如此。

美國《外交政策》雜誌稱，多數印裔美國人支持民主黨，77%的人在2016年投票給希拉里（Hillary Clinton），16%的人投給了特朗普。2018年中期選舉時，只有28%的印裔美國人認可特朗普的工作。質疑聲甚至來自印裔美國人。他們認為莫迪和特朗普是一枚硬幣的兩面，莫迪在推行印度教民族主義，而特朗普支持白人至上主義。