特朗普稱一個電話打給莫迪　印度關稅減半

美國總統特朗普（Donald Trump）稱，自己只給印度總理莫迪打了一通電話，印度對美國電單車的關稅就減半，但他強調這仍然不夠，他要求的是沒有關稅。

美國總統特朗普在接受消費者新聞與商業頻道（CNBC）採訪時表示，印度「必須將對美國商品，特別是電單車的進口關稅減少到零」，並強調美國「不會再被搶劫」。

特朗普提到美國著名的哈利（Harley-Davidson）電單車，他指哈利電單車必須以本來的價格出口到印度，因為這家電單車製造商正在試圖佔領這塊全世界最大的電單車市場。

「你看看印度……他們對電單車收100%的關稅……我給莫迪（Narendra Modi）打了電話，告訴他這是不可接受的。只需要一個電話，他就把關稅減了50%。」特朗普補充道，「但我又說，這仍然是不可接受的，因為我想要的是沒有關稅，而他們（印度）目前正在做這方面的工作。」

特朗普還為其貿易保護主義政策進行辯護，他指出：「我們就如同身處一個所有人都想搶劫的銀行，這正是我們長年以來面臨的處境……我們不再當傻瓜了，我們不是一個總這樣傻乎乎的愚蠢國家。」特朗普強調，他勢必要減少美國高達8000億美元的貿易逆差。

印度與美國的貿易關係持續惡化，2018年3月，美國向印度開徵25%的鋼鐵關稅和10%的鋁材關稅，之後又在2019年6月取消了給印度的優惠貿易待遇。

印度官員則表示，如果特朗普把印度從該名單中移除，印度可能會對20多種美國商品徵收更高的進口關稅。

印度《德干先驅報》（Deccan Herald）6月4日報道稱，印度對美國取消其貿易優惠待遇的決定感到不滿，準備加入中國和俄羅斯，共同譴責美國總統特朗普的貿易保護主義政策，莫迪將在6月13日至14日的上合組織比什凱克峰會上呼籲新型多邊貿易體系。