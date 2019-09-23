特朗普批拜登家族從中國獲得大量錢財：他們會出賣我們

美國2020年大選越來越近，民主黨人拜登成為特朗普的最大對手，特朗普也經常抨擊拜登。

美國總統特朗普（Donald Trump）9月22日在接受記者採訪時談到了民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）家族從烏克蘭獲利一事。

特朗普強調，不僅僅是在烏克蘭，還有中國。他們從中國獲得了大量錢財。「現在，如果接受了同中國的談判，他（拜登）將會出賣我們。看看他從中國獲得的錢財。」

特朗普還說：「拜登做了非常不誠實的事情。那時候，他說沒有跟他兒子說過。有人相信嗎？然後，他又說，他同他兒子說過。因此，他再次撒謊。」

特朗普還說：「拜登說，除非烏克蘭解僱一名調查他兒子和其公司的檢察官，否則他不會給烏克蘭數十億美元。這是非常不誠實的事情。我沒有要傷害拜登。」

特朗普指出，拜登的做法非常糟糕，非常愚蠢。

特朗普也為自己與烏克蘭總統的通話辯護說，這是一次非常友好的通話，沒有利益交換。

近日，包括《華盛頓郵報》和《紐約時報》在內的多家美國媒體報道稱，特朗普2019年7月曾在一次通話中，先後8次向烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）施壓，敦促該國調查2020年民主黨總統熱門候選人拜登的兒子亨特（Hunter Biden）。在拜登任副總統期間，亨特是烏克蘭一家能源公司的董事。

美國民主黨人指責特朗普濫用總統權力，打擊競爭對手。據悉，美國2020年大選即將來臨，拜登是民主黨內支持率最高的參選人，是特朗普最大的對手。

特朗普9月21日發推文說：「假新聞媒體和他們的民主黨夥伴希望與拜登的需求撇清關係。拜登要求烏克蘭政府解僱一名調查他兒子的檢察官，否則他們不會得到美國的大筆資金。所以他們編造了一個我和烏克蘭總統進行完美例行通話的故事。我們的通話沒有什麼不妥，但是拜登的需求，是徹徹底底的災難。假新聞知道這些，但他們不想報道。」

值得一提的是，這也並非特朗普首次指控拜登家族在中國通過不正當手段獲利。特朗普5月份在接受媒體採訪時就呼籲對拜登之子與中國的關係展開調查。