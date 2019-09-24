日本被指瞄準中國一帶一路短板　擬大規模援建東南亞

中國「一帶一路」在東南亞影響力日漸擴大，這讓日本開始無法坐視。日本政府就決定於近期舉辦大型研討會，主打「高質量建設」，討論援建東南亞「智慧城市」的事宜，以對抗中國「一帶一路」的影響力。

中國「一帶一路」在東南亞地區影響力巨大，圖為中國老撾鐵路施工現場。（新華社）

據日本《產經新聞》9月24日報道，日本政府決定在9月開始舉行支援東盟（ASEAN）「智慧城市」建設的官民討論會，將於2020年開始對東盟的基礎設施建設提供援助。日本政府此舉旨在以高質量的援助對抗支援東盟基建的中國。

此次官民討論會預計將於9月底至10月初舉行，日本國土交通省、經濟產業省等相關部門，以及金融、建設、房地產、信息通信等行業的約200家民間企業將共同參與。

日本首相安倍晉三在2018年11月參加與東盟成員國首腦會議期間，提出要援助東盟建設「智慧城市」。2019年10月8日至9日，將在日本橫濱市舉行東盟及日本副部長級、企業參加的高層次會議，在會議舉行前，還將就新成立的官民討論會的具體方案進行討論。

報道稱，東盟各國雖然在中國「一帶一路」經濟構想下，接受中國援助，但據東盟政府相關人士表示：「即使當時的建設費用低，但容易損壞因此總成本依然高。」日本政府的目的是向東盟宣傳日本企業的高質量技術，從而獲得來自東盟的訂單。

值得注意的是，中國「一帶一路」影響力不斷擴大，日本政府開始在中國影響力深植的地區，例如非洲和東南亞等，同樣以支援基建的方式牽制中國。當地時間8月28日，日本政府主持的第七屆非洲開發會議在橫濱舉行，會上日本提出要加大投資非洲，支援非洲基礎設施建設。

關於對中國「一帶一路」的質疑，據日本共同社援引非洲開發銀行總裁阿金文米·阿德西納（Akinwumi Ayodeji Adesina）報道稱：「中國和其他國家一樣，提供着彌補基礎設施投資的資金不足。」否定了對於中國大量融資造成非洲國家陷入「債務陷阱」的說法。