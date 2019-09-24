聯大氣候峰會聚焦少女活動家 特朗普意外現身：她令人高興

瑞典氣候與環保活動家、2019年諾貝爾和平獎候選人、16歲少女桑伯格（Greta Thunberg）9月23日再訪聯大氣候行動峰會、發表演講，偶遇特朗普時，桑伯格表情突變、眼神犀利盯住特朗普，但特朗普當天如同粉絲，盛讚桑伯格。

逾60位國家領袖亦出席聯大氣候峰會，桑伯格發表4分28秒的演講、含淚斥責在座各國元首對環保不作為、只許淡倉支票，「你們怎敢這樣（How dare you）？」

+ 6 + 5 + 4

桑伯格還說：「你們曾承諾保護我們的權利，但做不到。」「人們正受苦、垂死，整個生態系統正崩潰。我們處在大規模種族滅絕的開始。但你們只顧談金錢和經濟永動發展的神話。你們怎敢這樣！」桑伯格2018年發起「為氣候罷課」運動、備受公眾矚目，她在一次演講中指出，各國已知氣候變化的成因及惡果卻無所作為，因此決定站出來。

桑伯格23日演講視頻似頃刻成為推特（Twitter）和國際主流媒體新聞網上瀏覽可見的頭條，美國彭博社、《紐約時報》、英國路透社、《衛報》、法廣網（RFI）、《愛爾蘭時報》等多家媒體均進行了報道。

巧合地是，計劃缺席這場氣候峰會的美國總統特朗普（Donald Trump）原本打算把精力全部放在距離會議廳100米處、主持「保護宗教信仰自由」活動上，卻意外露面、聽了15分鐘離席。作為世界最大經濟體美國的元首，比起節能減排，特朗普更傾向於「時光倒流」，是重振美國「鐵鏽地帶」傳統制造業、煤炭產業的領軍人。

當天在聯大會議廳入口外，桑伯格偶遇正在受訪的特朗普。桑伯格臉色「晴轉陰」、「怒盯」特朗普背影的畫面亦被媒體視頻捕捉到。

與之相比，特朗普當晚23時36分在推特上轉發桑伯格演講視頻、稱讚道：「她看起來像是非常快樂的年輕女孩，充滿了對光明、美好未來的憧憬。見到她真是令人高興！」