美媒：特朗普與烏克蘭總統通電話前　下令延遲審批對烏援助

美國總統特朗普一再否認與烏克蘭總統澤連斯基通電話時，曾向對方施壓，要求調查前副總統拜登一家。不過《紐約時報》9月23日引述兩名高級政府官員指出，特朗普在通電話前，曾親自下令延遲審批向烏克蘭提供的援助，惹人質疑他打算以此為籌碼迫使烏克蘭就範。

特朗普被指施壓烏克蘭總統，要求調查美國前副總統拜登一家。（AP）

《華爾街日報》9月引述情報人員告密，指特朗普7月在與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）通電話時，8次要求烏克蘭調查拜登（Joe Biden）及其次子亨特（Hunter Biden）的黑材料。

《紐約時報》（New York Times）23日引述華府官員指，特朗普在通電話前，曾向署理白宮幕僚長馬爾瓦尼（Mick Mulvaney）下達指令，延遲審批向烏克蘭援助，涉及超過3.91億美元，包括2.5億美元的保安援助計劃，以及1.41億美元的外國軍事融資計劃。

特朗普9月22日承認，曾在電話中談及拜登一家，惟否認做出任何不當行為。他23日再次否認延遲審批援助是向烏克蘭施加壓力。

他解釋有關決定是涉及烏克蘭腐敗問題，他指出：「你為什麼要把錢捐給你認為腐敗的國家？」特朗普又表示，希望能公開電話會議筆錄，以證明他清白。