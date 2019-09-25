特朗普批評伊朗「嗜血」　揚言收緊制裁

美國總統特朗普9月24日在聯合國大會上發言，批評伊朗政府「嗜血」，呼籲各國增加對德黑蘭方面的壓力，但強調仍有邁向和平的方法。

伊朗總統魯哈尼到紐約出席聯合國大會，期間與德國總理默克爾、法國總統馬克龍、英國首相約翰遜等領袖會面。（AP）

特朗普24日到紐約出席聯合國大會，他在發言時指，伊朗不單止是全球恐怖主義的最大贊助國，而且德黑蘭政權的領袖亦為敘利亞及也門戰爭火上加油。他向與會的各國領袖表示，所有國家都有責任行動，沒有一個負責任的政府會資助「嗜血」的伊朗。他揚言，伊朗的威脅行為一日未解除，美國都不會解除對當地的制裁，甚至會有增無減。

中東地區緊張局勢未有緩和，沙特阿拉伯的石油設施遇襲後，美國決定向區內盟友沙特及阿聯酋增加兵力和設備，但特朗普發言時指，華府清楚任何人都有能力開戰，但只有最具勇氣的人會選擇和平，他表示美國準備與所有真心尋求和平及尊重的國家建立友誼，強調華府堅信沒有永遠的敵人，他們尋求的是夥伴而不是對手。

另外，路透社引述英國傳媒報告指，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）與英國首相約翰遜（Boris Johnson）伊朗總統魯哈尼（Hassan Rouhani）會面時，建議魯哈尼利用出席聯合國大會的機會與特朗普見面，但未知魯哈尼的回應。

而德國總理默克爾（Angela Merkel）會見魯哈尼時表示，支持美國與伊朗重新對話，但指伊朗認為美國先解除制裁的想法是不切實際。