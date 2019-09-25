魯哈尼：美國假如解除制裁　伊朗願商討輕微修改核協議

伊朗總統魯哈尼9月24日表示，假如美國解除對伊朗的制裁，德黑蘭方面願意討論小規模修改《伊朗核協議》。另外，法國總統馬克龍認為，美伊兩國知道重回談判桌的條件，問題是雙方如何把握重新對話機會。

伊朗總統魯哈尼到紐約出席聯合國大伯，期間接受美國傳媒訪問。他表示在華府解除制裁的前提下，伊朗願意討論為核協議作輕微修改的可能。（AP）

魯哈尼（Hassan Rouhani）24日於紐約出席聯合國大會時向傳媒表示，只要獲解除制裁，伊朗願意與其他協議簽約國討論輕微修改、增減協議內容的可能。不過外長其後強調協議不會有任何改變。

一直對伊朗採取經濟壓力政策的美國總統特朗普（Donald Trump）同日於聯合國大會上發言時稱，華府無意解除對伊朗制裁，他表示所有國家都有責任行動，各國不應資助伊朗政府的殘暴行為，並揚言對方的威脅行為持續，制裁不會解除，反而會加緊。

而致力化解美伊分歧的法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）由紐約回國前認為，為美伊兩國重新談判的條件已經齊備，目前只剩下雙方能否把握機會，合作營造談判氣氛。

另外，沙特阿拉伯石油設施早前遭受襲擊事件，美國、沙特和歐洲列強都將矛頭指向伊朗，不過魯哈尼回應指，那些質疑也門是否有軍事能力發動攻擊的國家，卻沒有指出誰在背後策劃。