路透社民調：拜登支持率上升　認同彈劾特朗普比例下降

美國總統特朗普被指施壓烏克蘭總統澤連斯基，要求調查前總統拜登及其兒子，才給予烏克蘭援助。相關消息曝光後，路透社的最新民調顯示，拜登的支持率上升，不過美國民眾支持彈劾特朗普的比例下降。

路透社9月24日民調顯示，民主黨候選人拜登（中）、沃倫（右）以及桑德斯（左）的支持率均略高於特朗普。（Reuters）

路透社9月24日公布最新民調，20%的民主黨人和無黨籍人士表示，會在2020年總統大選支持拜登（Joe Biden），該數據比1周前進行的類似調查上升1個百分點。

調查顯示，37%的美國民眾認為特朗普應該被彈劾，而路透社在9月初進行類似的民意調查中，則有41%的受訪者支持彈劾特朗普。

眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）24日宣布對特朗普展開正式彈劾調查，認為特朗普施壓澤連斯基（Volodymyr Zelensky），要求調查民主黨總統候選人拜登，違反了總統就職誓言和憲法所規定的義務。

不過，路透社24日發布的民調顯示，大部分美國人未有密切關注正在發酵的烏克蘭醜聞。52%的受訪者表示，對於特朗普與烏克蘭總統通話的新聞了解甚少；另有31%的受訪者表示了解相關事件的一些細節，僅有17%的受訪者表示對事件非常了解。