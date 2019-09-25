【英國脱歐】法院判休會違法　國會重開　一文看懂所為何事

英國最高法院9月24日裁定，首相約翰遜決定國會休會違法，國會將在25日稍後時間復會。約翰遜已從聯合國大會提早離開，返回英國。英國脱歐將迎來什麼樣的轉變？

約翰遜在聯合國大會上發言。發言後他提早結束行程，返回英國。（Getty Images）

發生什麼事？ 回顧8月宣布的強制休會

事緣發生在8月28日，約翰遜宣布國會提早休會，直至10月14日重開。英國脱歐最後限期是10月31日，國會重開後將沒時間就脱歐議題進行辯論，約翰遜的行動被視為強行帶領英國硬脱歐。

休會並不需要得到國會批准或同意，是一項由首相建議，並由英女王決定的權力，因此約翰遜的行動亦被視為「擺英女王上枱」。

約翰遜犯法了嗎？

最高法院裁決的是違反憲法，與刑法無關。判決指出約翰遜違反議會議事規則，阻止議員為即將來臨的脱歐履行工作義務，單以此並不足以證明約翰遜負有刑事責任。

不過需補充國會在9月通過法案，要求首相若無法達成脱歐協議，必須向歐盟提出延期要求。若約翰遜一如所說「寧死不從」，約翰遜才可能真正違法，負上刑事責任。

最高法院24日召開聆訊，判決約翰遜休會決定違法，國會需恢復運作。（路透社）

蘇格蘭首席部長施雅晴（Nicola Sturgeon）在判決後即表態促請約翰遜辭職。（Getty Images）

約翰遜欺騙英女王了嗎？

最高法院並沒有就約翰遜提請英女王允許的行為作判斷，目前亦無證據顯示約翰遜欺騙了英女王。

而事實上，根據英國憲法，英女王必須在政治問題上保持嚴格的中立，因此不論她的意願如何，她不會反對約翰遜提出的要求，英女王批准休會只是形式上的意義。

辭職、彈劾或不信任動議

包括工黨、蘇格蘭民族黨、英國自由民主黨等均有議員要求約翰遜辭職，但約翰遜在紐約受訪時已多次表明不會辭職。

目前未知約翰遜能否趕及出席25日稍後時間重開的國會，而相信國會將就約翰遜的強制休會問題表態。已有工黨議員表示會發動彈劾，但英國制度有彈劾與不信任動議之分，而實際英國自1806年後已再無執行彈劾程序，約翰遜遭彈劾機會不高。

目前亦未知反對黨領袖郝爾彬會否提出不信任動議，而實際由提出不信任動議、辯論及投票，舉行大選等需要一定時間。目前距離脱歐限期只剩1個月，難以保證可在短時間內完成。

10月19日的限期

如上文所述，國會在9月時通過法案，規定首相若無法達成脱歐協議，必須向歐盟提出延期要求，這限期是10月19日。不論約翰遜是被拉下台、自行辭職、違法被捕、還是屈服向歐盟要求延期，均會在這三週內發生。英國脱歐局勢備受注目。