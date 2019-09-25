俄媒評特朗普在聯大批判性發言：說給美國聽最合適

美國總統特朗普（Donald Trump）9月24日在第74屆聯合國大會一般性辯論上的發言招致了強烈批評。俄媒諷刺稱，特朗普當天說的大部分批評其他國家的話，反而最適合說給自己的國家美國聽。

特朗普經常指責其他國家佔美國便宜。（AP）

今日俄羅斯網站（RT）報道稱，特朗普9月24日在聯大演講時稱「未來不屬於全球主義者，而是屬於愛國者」。特朗普還自誇說美國是世界上最強大國家，但又表示，「希望我們永遠不必使用這種力量。」

RT接着指出，不知道利比亞、敘利亞、阿富汗以及那些「僅僅」受到美國製裁而沒遭轟炸的國家，會如何看待特朗普口中美國這種「寬宏大量的克制」。

在隨後的演講中，特朗普還指責伊朗，稱其部分行為帶有「威脅」性質。對此，RT接着稱，這位美國總統似乎已經忘記了，自己在演講開篇時曾用世界上「最強大的軍事力量」威脅整個聯合國大會。

在抨擊完大部分國家後，特朗普卻說，「美國不尋求與任何其他國家發生衝突」。對於此言，RT解讀說，特朗普釋放了一個「響亮且清晰」的信號： 只要不與美國利益發生衝突，你們便可以維護自己國家的主權。

RT稱，特朗普當天說的大部分批評其他國家的話，反而最適合說給自己的國家美國聽。

有報道稱，特朗普利用在聯大演講的機會盤點自己的政績，並重申「美國優先」路線，是為了爭取2020年連任美國總統一職。美國哥倫比亞廣播公司（CBS）評論稱，這無疑是一次民族主義演講。