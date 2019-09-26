遭彈劾調查　特朗普要求調查拜登之子從中國和烏克蘭獲利

針對民主黨掌控的美國眾議院發起的彈劾調查，美國總統特朗普9月25日在聯合國大會期間，多次表態要求民主黨候選人拜登方面也做到公開透明。

美國總統特朗普（Donald Trump）9月25日在社交網絡推特（Twitter）上回應彈劾調查說，他支持公開透明，但是也要求美前副總統、民主黨總統參選人拜登（Joe Biden）和他的兒子亨特（Hunter Biden）在從烏克蘭和中國輕鬆簡單地後的數百萬美元上公開透明。

特朗普在推特上說：「此外，我要求前往烏克蘭並試圖以政治威脅的形式迫使新總統做他們想做的事情的民主黨人保持透明度。」

與此同時，特朗普當天還在出席聯合國大會時會晤了烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）。

當被記者問到是否施壓澤連斯基調查拜登時，特朗普予以否認。「但是他可以反腐，因為腐敗廣泛存在。」

特朗普還說，澤連斯基當選的基礎是反腐，腐敗在烏克蘭盛行。

特朗普還指出拜登的兒子乘坐空軍二號（美國副總統的空軍飛機）前往中國，開了一個簡短會議，就獲得150萬美元的基金。這是一件可怕的事情。

特朗普在聯合國的一場記者會上也說，當拜登擔任美國副總統的時候，他的家族輕鬆地從中國和烏克蘭獲得了數百萬美元。「他們也應該做到透明。」

據悉，美國媒體近日爆料稱，特朗普2019年7月曾在一次通話八次向烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）施壓，敦促該國調查2020年民主黨總統熱門候選人拜登的兒子亨特。

美國媒體還爆料稱，特朗普在與澤連斯基通話幾天前曾下令凍結對烏克蘭的近4億美元援助，以切斷軍援方式逼迫烏克蘭對拜登進行調查。相關消息在美國政壇掀起軒然大波，輿論質疑這等於讓外國政府危險地介入美國大選，就像2016年俄羅斯干涉美國大選一樣。

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）9月24日新聞發佈會上正式宣布，眾議院將開始對美國總統特朗普進行正式的彈劾調查，稱特朗普違反了總統職誓言和憲法所規定的義務。「總統必須承擔責任。沒有人凌駕於法律之上」。

特朗普稱這是政治迫害，同時還批媒體雙重標準，想把拜登的醜聞變成特朗普的醜聞。特朗普9月21日曾說：「假新聞媒體和他們的民主黨夥伴希望與拜登的需求撇清關係。拜登要求烏克蘭政府解僱一名調查他兒子的檢察官，否則他們不會得到美國的大筆資金。所以他們編造了一個我和烏克蘭總統進行完美例行通話的故事。我們的通話沒有什麼不妥，但是拜登的需求，是徹徹底底的災難。假新聞知道這些，但他們不想報道。」

特朗普9月23日還說，拜登和他的兒子非常腐敗。但是假新聞媒體不想報道這些，因為他們是民主黨人。如果一個共和黨人做了拜登所做的事，說了拜登所說的話，他現在可能已經坐上死刑電椅了。

為了證明自己的清白，白宮還公布了特朗普與澤連斯基的7月份的通話概要。民主黨人說，這份通話記錄證實了他們的擔憂，即特朗普總統實施的外交政策是為了他個人的政治利益。特朗普總統否認自己言語不當，幾位共和黨議員星期三也為總統辯護說，這份通話記錄沒有顯示任何有罪之處。