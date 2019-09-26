烏克蘭總統與特朗普會面　稱無意捲入美國大選

烏克蘭總統澤連斯基9月25日到紐約出席聯合國大會期間，與美國總統特朗普會面，澤連斯基表示，與特朗普通電話時，對方並沒有就調查前副總統拜登一事施壓，稱自己無意捲入美國的選舉。

美國總統特朗普與烏克蘭總統涆連斯基在紐約會面，兩人7月通電話時，特朗普被指要求對方調查美國前副總統拜登兒子，因而惹來爭議，更令特朗普面臨彈劾調查。（AP）

這次澤連斯基（Volodymr Zelenskiy）與特朗普（Donald Trump）的會面，是兩人7月電話通話，被揭發特朗普懷疑向他施壓，要求對方就調查2020年美國總統大選潛在競爭對手拜登（Joe Biden）後首次碰頭，澤連斯基向傳媒表示，當時的通話中並沒有人對他施壓，自己亦不想介入美國民主而公開的選舉。

他又指，該次對話良好和正常，雙方討論多個話題。對於白宮公開有關通話內容，澤連斯基認為，有時像這種與另一個獨立國家的總統對話不應公開，他以為白宮只會披露美國方面的談話內容。

而特朗普則似乎沒受到彈劾風波困擾，笑稱自己與澤連斯基互相令對方更具知名度，澤連斯基以「上電視總比電話好」回應，又感謝特朗普邀請自己訪問華盛頓，並邀請對方訪問烏克蘭。特朗普表示會考慮，說自己舉辦環球小姐（Miss Universe）選美時，一名來自烏克蘭的佳麗勝出。