特朗普遭彈劾調查　舉報者身份曝光

美國總統特朗普因為涉嫌施壓外國領導人調查競選對手，而遭到彈劾調查。美國媒體9月26日披露了舉報特朗普的人的一些信息。

美國代理國家情報總監馬奎爾（Joseph Maguire）9月26日出席國會聽證會，此前匿名舉報美國總統特朗普（Donald Trump）的文件也被公開，不但直指特朗普涉嫌濫用職權干涉2020年大選，還透露白宮官員曾試圖封鎖通話記錄。

據美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）報道，長達9頁的匿名舉報信由美國眾議院情報委員會公開，信中描述了一個「緊迫問題」，即特朗普「利用他的職權在2020年的美國大選中尋求外國的干涉」。

舉報信稱，特朗普曾「試圖向烏克蘭領導人施壓」，要求其採取行動幫助他在2020年的競選中獲得連任。

舉報信作者接着提到，告訴他這一消息的白宮官員對通話的內容深感不安，「他們告訴我，他們已經在和白宮的律師們討論如何處理這通電話，在官員的陳述中，他們很可能已經目睹了總統為了個人利益濫用職權的情況。」

「我從多位美國官員那裏了解到，白宮高級官員對此事進行了干預，『鎖定』了所有通話記錄，特別是白宮戰情室按慣例製作的官方逐字通話記錄，」舉報信寫道。

CNBC稱，這份舉報信是眾議院對總統彈劾調查的核心。

國會聽證會還在召開，特朗普已經沉不住氣，他在推特（Twitter）寫道：「民主黨正試圖摧毀共和黨及其代表的一切，團結起來，和他們玩下去，與堅強的共和黨人鬥爭。我們的國家危在旦夕！」

那麼舉報者究竟是誰呢？美媒26日披露稱，這位舉報人是一名美國中情局（CIA）的男性官員，曾被指派到白宮工作。

據美國《紐約時報》等媒體報道，儘管這位舉報者的姓名尚未公布，但他的真實身份已得到了3位消息人士的佐證。雖然曾被派到白宮工作，但目前這名男性被指已經回到CIA。

據悉，來自美國軍事、情報和執法領域的特工、官員等通常會在白宮工作。他們一般在美國國家安全委員會工作，或幫助處理安全通信，例如美國總統和外國領導人之間的通話。

目前，舉報人的律師拒絕確認他為CIA工作，並稱發佈關於他的消息「很危險」。《紐約時報》則堅稱發佈有關舉報人信息的決定是正確的，並認為這名人士的職位和專業背景為其舉報提供了可信度。

舉報人的首席代表律師也說：「發佈任何可被視為識別舉報人身份信息的決定是魯莽行為，我們對此高度擔憂。」他說：「舉報人有權要求保密身份。」

特朗普近期深陷與外國領導人的「通話門」，被指施壓烏克蘭，要求其幫助調查自己2020的對手——前副總統拜登（Joe Biden）。還有報道稱其為了威脅，故意剋扣對烏克蘭4億美元的軍事援助。9月24日，美國國會眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）宣布，眾議院將對特朗普啟動正式的彈劾調查。

截至25日，共有218名眾議員支持對總統特朗普展開彈劾調查或彈劾。218票是一個重要門檻，因為這是眾院彈劾特朗普所需的票數。美國聯邦眾議院共有435席，過半數為218票。按照美國憲法，如果超過半數眾議員同意彈劾總統，眾議院便可向參議院提交動議。隨後，參議院將舉行公開審判，由最高法院首席大法官主持。參議院最終需要三分之二的多數票數才能將特朗普定罪，並將他拉下台。不過，現在參議院仍掌握在共和黨手中，不太可能支持彈劾。

針對這次事件，特朗普一直指責該受調查是的拜登父子，美國媒體和民主黨人雙重標準，將拜登的醜聞變為特朗普的醜聞。