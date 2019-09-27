日韓外長紐約舉行會談　兩國分歧未有收窄

日本外相茂木敏充9月26日出席紐約聯合國大會期間，與韓國外長康京和會面，是茂木上任以來首次舉行兩國外長會晤。這次會晤正值日韓關係持續惡化，雙方會上同意繼續保持外交渠道，但兩國之間的分歧仍沒有解決迹象。

韓國外長康京和表示，自己與日本上任外相河野太郎（左二）就尋求化解日韓之間的爭議付出不少努力，因此期望可以與新外相茂木敏充保持溝通。（Getty Images）

日韓外長的會談大約長50分鐘，茂木向康京和表示，韓國法院就日本需要為二戰徵用勞工賠償的判決違反國際法，要求首爾方面盡快糾正錯誤。不過康京和強調，韓國政府尊重當地司法制度的判斷，雙方同意繼續以外交方式解決有關問題。

另外，他們亦就兩國貿易糾紛、韓國取消與日本共享軍事情報等議題交換意見，不過雙方主要都是各自重申立場，因此沒有取得太多實質進展。

康京和會後向傳媒表示，雙方一致認為外交部門保持密切溝通，致力促進發展兩國未來關係，而在朝鮮核問題上，他們同意繼續緊密合作，並協定外交部門在各級層面上保持溝通和協商。

茂木認為，這次會談的氣氛比較謹慎，強調韓國法院就徵用勞工問題的判決打擊日韓關係，認為韓國之後如何處理是最大問題。