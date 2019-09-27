日本《防衛白皮書》　韓國重要性降級

日本9月27日發布2019年版《防衛白皮書》內名為「安全保障合作」章節中，韓國的排序從2018版中第二降至第四。日本國防部消息人士解釋道，這實際上是將韓國的重要性降級。

日本最新發布的《防衛白皮書》，將韓國之於該國的重要性進行實際的降級。圖為日本防衛大臣河野太郎。（VCG）

韓國在2018年白皮書中在「準同盟國」排名第二，僅次於澳洲。韓國在2019年版的《防衛白皮書》中排在澳洲、印度和東盟之後的第四位。這排序被認為反映各國之於日本的重要程度。

報告批評韓國破壞雙邊合作並舉出事例，包括8月22日韓國決定取消與日本的《軍事情報保護協定》。內文指日本將繼續尋求韓國方面的「適當回應」。其他事例包括2018年12月20日韓國一艘驅逐艦於石川縣能登半島附近的日本海域，用火控雷達鎖定日本海上自衛隊的P-1巡邏機。日本防衛省指事發地點在日本專屬經濟區（EEZ）內。

日韓關係自韓國最高法院裁定日本企業須向二戰韓國勞工作出賠償起變得緊張，之後包括日本8月28日起將韓國剔出出口貿易「白名單」、韓國9月18日亦將日本移出白名單，以及韓國8月22日決定拒絕延續《韓日軍事情報保護協定》（GSOMIA）等事件，令兩國關係進一步變僵，對兩國在安全保障領域的合作也構成影響。