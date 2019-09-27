美媒稱彈劾已不可避免　特朗普警告：股市會崩潰

因為施壓烏克蘭領導人調查競選對手拜登，美國總統特朗普正遭遇彈劾調查。特朗普9月26日警告說，他若遭彈劾，美國股市會崩潰。

美國有線電視新聞網（CNN）9月26日報道稱，市場預測美國總統特朗普（Donald Trump）會遭彈劾，但是不會被趕下台。

報道稱，交易員們押注特朗普將成為美國歷史上第三位被彈劾的總統。

據市場預測，特朗普在其第一個任期內被美國眾議院彈劾的機率24日飆升至60%以上。而在9月18日，有關舉報者指控的報道浮出水面之前，這一比例僅為24%。

報道指出，但是，市場交易員們也認為，共和黨控制的美國參議院將總統趕下台的可能性只有18%。

《華盛頓郵報》9月26日也報道稱，彈劾已經不可避免了。

針對自己有可能被彈劾，特朗普9月26日在社交網絡推特（Twitter）上說：「如果他們真的這麼做了，市場就會崩盤。你們認為我們擁有歷史上最好的股市和經濟是因為運氣好嗎？它不是！」

特朗普還指責民主黨人。他在推特上說：「民主黨正試圖摧毀共和黨及其代表的一切，團結起來，和他們玩下去，與堅強的共和黨人鬥爭。我們的國家危在旦夕！」

與此同時，美國副總統彭斯（Mike Pence）也趕緊護駕，他26日也在推特上說，6,300萬美國民眾投票支持特朗普，將本屆政府送入白宮，從大選那天之後，民主黨人就一直試圖推翻選舉結果。他們無法同特朗普總統的徵集記錄對抗，因此決定用其他方法來推翻選舉，這不會奏效，美國人民看穿了這一切。

但是諾貝爾經濟學獎得主、《紐約時報》專欄作家克魯格曼（Paul Krugman）9月26日在該報刊文稱，彈劾特朗普對美國經濟有利。

這不是一個正常的政府，它似乎從來就不太關心治理國家，而且它對努力做好本職工作的公務員充滿敵意。所以癱瘓是好事。特朗普任命的人花在擔心潛在起訴的時間越多越好，這樣他們就沒有時間清洗不忠誠的官員，這對所有人都是好事。

據悉，特朗普近期深陷與外國領導人的「通話門」，被指施壓烏克蘭，要求其幫助調查自己2020的對手——美國前副總統拜登（Joe Biden）。還有報道稱其為了威脅，故意剋扣對烏克蘭4億美元的軍事援助。9月24日，美國國會眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）宣布，眾議院將對特朗普啟動正式的彈劾調查。

截至25日，共有218名眾議員支持對總統特朗普展開彈劾調查或彈劾。218票是一個重要門檻，因為這是眾院彈劾特朗普所需的票數。美國聯邦眾議院共有435席，過半數為218票。按照美國憲法，如果超過半數眾議員同意彈劾總統，眾議院便可向參議院提交動議。隨後，參議院將舉行公開審判，由最高法院首席大法官主持。參議院最終需要三分之二的多數票數才能將特朗普定罪，並將他拉下台。不過，現在參議院仍掌握在共和黨手中，不太可能支持彈劾。