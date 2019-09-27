不只是總統私人律師　「通烏門」幕後軍師朱利亞尼

美國政壇近日鬧出的最大風波，就是總統特朗普（Donald Trump）的「通烏門」，他涉嫌7月與烏克蘭總統通電話期間，多次要求對方調查自己的政敵拜登（Joe Biden）。 事件鬧大後，特朗普的私人律師朱利亞尼（Rudolph Giuliani）回應稱「我只是一個為客戶辯護的律師。」但明顯地，朱利亞尼不止是給法律意見那麼簡單。 這位曾是紐約市長的律師，目前沒有公職身份，卻經常以特朗普「代言人」身份示人，相當出位。他甚至被指是「通烏門」幕後軍師，涉嫌出手干預外交。

「通烏門」中的朱利亞尼

特朗普與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）的通話中，朱利亞尼的名字多次出現。根據白宮公開的通話文字記錄，在調查拜登家族一事上，特朗普多次建議澤連斯基可以與朱利亞尼（Rudolph Giuliani）或美國司法部長巴爾（William Barr）合作，從中盡見兩人在特朗普心中的地位。

事件還不止於此，美國媒體引述官員消息報道，原來朱利亞尼更似是事件的幕後軍師，是「通烏門」的核心人物。

7月，朱利亞尼已開始在烏克蘭秘密聯絡官員、接觸澤連斯基身邊的左右手葉爾馬克（Andrey Yermak），《華爾街日報》指，朱利亞尼當時已不掩飾，表明希望烏克蘭政府調查拜登，葉爾馬克也沒有拒絕，回應指「相信事情從今天起會進展得很快，我們可以把雙方關係進展至新的層次。」結果在7月25日特朗普與澤連斯基通話的不久後，朱利亞尼與葉爾馬克在西班牙再次見面。

美國媒體更報道指，朱利亞尼曾插手駐烏克蘭使館的人事變動，他把美國前駐烏大使約萬諾維奇（Marie Yovanovitch）視為眼中釘，結果約萬諾維奇最後提早結束任期回國，就是朱利亞尼在幕後搞鬼。

從種種事件可見，朱利亞尼為特朗普所做的，根本不可能只是普通私人律師所做的工作。

紐約前市長朱利亞尼律師出身，曾任司法部副部長幕僚長。在2018年4月，他成為總統特朗普私人律師，在通俄調查中作代表。（路透社）

出位的總統私人律師

其實早在「通烏門」之前，朱利亞尼已相當出位，猶如特朗普在電視上、媒體上的發言人，他不但為特朗普辯護，還會倡議特朗普的外交觀，2018年的一場華盛頓會議致辭時，朱利亞尼已大談伊朗問題，表明特朗普會致力推動伊朗政權變換云云，更拿起手上文件，把它當作伊朗核協議，作狀撕爛文件及吐口水。

外界甚至把他視作明星級的美國代表，烏克蘭國會外交政策委員會顧問Nickolay Kapitonenko稱，朱利亞尼就像特朗普的「延伸」，很多官員覺得能夠與朱利亞尼聯絡或者合照，可以帶來有助事業，「我不肯定是否這樣，但大家覺得是這樣。」

朱利亞尼在一場會議上假裝向「伊朗核協議」吐口水。（美聯社）

內部不滿「官員變觀眾」

朱利亞尼過去曾想競選總統，但未能成事，他與特朗普相識多年，2016年高調支持特朗普，外界更傳言他有可能會做國務卿，最終沒有成真，但他2018年開始擔任總統私人律師，成為特朗普的心腹。

但是朱利亞尼沒有公職身份，卻介入很多非律師的事務，實際上也引來內部的不滿，例如美國媒體便報道，前國家安全顧問博爾頓曾經不滿特朗普把對烏克蘭的外交關係工作，交給朱利亞尼，令外交官員要像一般觀眾，在新聞上看到朱利亞尼的訪問，才知道發生什麼事。

美國署理情報總監馬圭爾（Joseph Maguire）9月26日在國會作證時，也不諱言指「我不知道朱利亞尼在幫總統做什麼」，又稱「我唯一知道朱利亞尼先生做什麼，老實說，就是從電視或新聞看到的。」