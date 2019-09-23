特朗普甘當配角　與莫迪手拉手亮相5萬人集會

美國總統特朗普（Donald Trump）搶先於10月中國國家主席習近平前，與印度總理莫迪（Narendra Modi）會晤，在美國主場為「莫迪你好」（Howdy Modi）5萬印度裔美國人集會站台100分鐘。

特朗普9月22日同莫迪攜手亮相，在美國得克薩斯州休斯頓（Houston）用於舉行「超級碗」（Super Bowl，橄欖球年度冠軍賽）的NRG體育場出席歡迎集會，5萬名印度裔美國人到場、歡迎莫迪。

主辦方「得克薩斯州印度論壇」宣傳稱，集會在人數規模上已達到教宗以外，美國人歡迎外國領袖的最大型集會。莫迪此前一天9月21日抵達休斯頓，立即發推特（Twitter）問候道：「你好休斯頓！」

印度新德里電視台當地時間9月22日消息稱，此次活動持續3小時、180分鐘，特朗普給集會留出了100分鐘的「檔期」。

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莫迪當天對NRG現場的觀眾介紹特朗普說：「他對全世界所有地方都產生了深遠的影響，他曾經對我說，『印度在白宮有一個真正的朋友。』你今天的到來就是一個極好的證明。」莫迪此前在聲明中說：「特朗普出席休斯頓集會是一個新的里程碑。這將是美國總統首次同我一起參加印裔美國人社區活動。」

而特朗普在現場亦稱讚莫迪：「莫迪總理正在為印度和印度所有人民，做一份真正優秀的工作。莫迪是美國最忠實的朋友。」

同在現場的印度駐美大使席林格拉（Harsh Shringla）當天向印度《經濟時報》評價稱：「今天的這場活動，顯示了莫迪和特朗普個人間的化學反應和友誼，並且創下了大膽的先例，這是打破傳統而且獨特的。」

而印度新德里電視台當天消息稱，現場觀眾說：「我們很高興看到莫迪，一直期待他的消息，希望從他那得到智慧的啟迪，因為他激勵了一個國家和全世界的人民。」在印度裔美國觀眾的眼裏，特朗普成為被忽略的角色。

法廣網（RFI）9月22日文章認為特朗普與莫迪有很多相似之處，比如在政治上主張民粹主義，在宣傳方式上無論到哪裏、做什麼都發布推特聲明，均經常嘲笑媒體。而且就像莫迪喜歡舉辦大型集會彰顯人氣一樣，特朗普亦喜歡成為鎂光燈的焦點。

文章還指出特朗普的用意稱，休斯頓是美國各城市中種族最多元的其中一個。印度裔美國人超過400萬人，是選戰中誘人的票倉，而且印度裔美國人的家庭平均收入達10萬美元，是美國最富裕的族群之一。

中國新華社背景的公眾號「牛彈琴」亦指出，特朗普這一次居然在自己的地盤上，為外國總理站台，而且還主動不搶頭條。特朗普非常積極配合的背後，其實有着很深刻的考量。在上次大選中，75%的印度裔選民，把票都投給了希拉里（Hilary Clinton），這次支持莫迪，是想收割印度裔的選票。文章還認為，特朗普對莫迪「兩面三刀」，表面看很熱情、很親密，誇得對方好像一朵花，不好意思不回讚自己，實際還是打心眼裏對印度各種嫌棄、看不起。

《華盛頓郵報》消息曾稱，一些美國高級官員透露，特朗普喜歡模仿印度化英語口語，尤其是模仿莫迪的發音，這在華盛頓是一個公開秘密。