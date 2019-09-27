特朗普與澤連斯基通話曝光　烏克蘭人怎麼看「風波中的總統」？

美國總統特朗普7月25日與烏克蘭總統澤連斯基通電話，特朗普要求澤連斯基調查拜登之子，兩人因此成為國際醜聞主角。烏克蘭國內持反對意見的人批評這通電話是災難，但支持者則認為通話紀錄顯示澤連斯基佔上風，把特朗普耍得團團轉。

烏克蘭總統澤連斯基7月25日與美國總統特朗普通話後，成為國際醜聞主角。圖為9月25日，他在紐約聯合國大樓講話。（GettyImages）

法國媒體報道，前喜劇演員、2019年春季當選烏克蘭總統的澤連斯基（Volodymyr Zelensky）與特朗普（Donald Trump）通話時，似乎答應後者要求，同意調查他的政敵拜登（Joe Biden），引發美國民主黨人展開彈劾總統調查。通話記錄顯示，澤連斯基也贊同特朗普對烏克蘭歐洲盟國的批評。

對澤連斯基持批評意見的人表示，從通話紀錄看出，澤連斯基在面對強國時缺乏經驗且軟弱無能，但亦有分析指，在這通電話當中，就主要政治影響方面來說，華府比基輔更有感覺。

烏克蘭前總統波羅申科（Petro Poroshenko）隸屬歐洲團結黨（European Solidarity），他在該國4月舉行總統大選時敗在澤連斯基手上。波羅申科的黨友在通話紀錄曝光後隨即批評澤連斯基。

國會議員Rostyslav Palvenko在Facebook上寫道：「這是一場災難。」

另一名國會議員Volodymyr Ariev說，澤連斯基是「實際上承諾」特朗普要調查他的政敵，有可能破壞美國兩黨對基輔的支持。

烏克蘭一名高級官員反駁這些批評，表示這份通話紀錄中唯一讓澤連斯基陷入「嚴重麻煩」的部分，是他對烏克蘭歐洲盟友的言論。

特朗普告訴澤連斯基「德國對你幾乎沒什麼用」後，澤連斯基回復稱，「不只100%，甚至是1000%」支持這種說法。

烏克蘭在東部與俄羅斯支持的分離主義分子陷入衝突之際，除美國外，法國和德國也是一直為烏克蘭提供關鍵支持的國家。

親西方的前國會議員Victoria Voytsitska在Facebook上表示：「發生這件事情後，我們要怎麼跟法國和德國說？」

24日身在美國紐約的澤連斯基表示，他不是想得罪任何基輔的盟友，但他是「在說事實」。

烏克蘭的平民表示，很難說特朗普有否對澤連斯基施壓，有些人則相信澤連斯基在「玩弄」（playing）特朗普。

該國現年30歲的生物學家Andriy在基輔市中心接受法國媒體訪問時表示：「澤連斯基知道自己在做什麼，他要幫特朗普維持他的形象，同時從他身上拿一些好處作為交換。我認為澤連斯基很聰明，這是他會做的事情。」