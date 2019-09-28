美前駐烏克蘭大使提前離任引發關注　特朗普言論惹議

美國國會眾議院宣布對總統特朗普展開彈劾調查後，特朗普與烏克蘭總統澤連斯基的通話細節不斷曝光。其中，美國前駐烏克蘭大使的提前離任引發關注。

美國總統特朗普被揭向烏克蘭總統澤連斯基施壓，要求後者調查政敵之子。圖為特朗普9月27日在白宮舉行的西班牙傳統月活動中，與一名參加者合照。（Reuters）

美國駐烏克蘭前大使約萬諾維奇（Marie Yovanovitch）於5月被召回華盛頓，較原定任期提前。有美國情報官員於8月提交「告密者控告」（whistleblower complaint），指控特朗普濫用職權。美國眾議院情報委員會9月26日公開該控告內容，當中涉及約萬諾維奇。

美國有線新聞網絡（CNN）報道，特朗普7月25日與澤連斯基通話時，稱「美國前駐烏克蘭大使，那個女人（約萬諾維奇），是個壞消息（bad news），她在烏克蘭處理的事情也不是好消息。我只是想讓你知道。」澤連斯基則回應特朗普稱，「我100%認同你。」

消息人士指出，約萬諾維奇在烏克蘭是敦促烏克蘭政府解決貪腐問題。有政府官員表示，約萬諾維奇表現出色，具有經驗和專業素質，認為特朗普的言論不當。對於特朗普政府提前召回約萬諾維奇，眾議院有議員認為是出於政治動機。

民主黨參議員梅南德茲（Robert Menendez）27日致信國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo），要求答覆約萬諾維奇被提前召回一事。眾議院情報、外交及監督等三個委員會亦將在未來兩周傳召約萬諾維奇作證。