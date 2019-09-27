特朗普想揪出告密者消息來源　或以叛國罪處分

美國總統特朗普的「電話門」事件持續，眾議院9月26日披露告密者投訴內容。當局未有公開告密者身份，但消息指是一名中情局僱員，而事件主角特朗普則被指有意找出為對方提供消息人士的身份，批評行為猶如間諜。

美國總統特朗普捲入彈劾風波，但他被指對告密者的消息來源感到非常不滿。（Reuters）

《紐約時報》26日取得一段特朗普向美國駐聯合國官員的講話錄音，他除了繼續批評前副總統拜登（Joe Biden）兒子收授烏克蘭利益，又指傳媒報道失實，稱透露消息的人只是道聽途說，但行為就差不多與間諜一樣。

特朗普在錄音中表示，希望找出這個向舉報人提供資料的人士身份。他說：「你知道以前我們很精明時是怎麼做的，對吧？間諜和叛國罪，我們過去的處理方式和現在有一些不同。」

美國有線新聞網絡（CNN）的報道提到，特朗普講這番言論時，有多名政府官員在場，包括新任駐聯合國代表克拉夫特（Kelly Craft），而且大多數都是特朗普支持者，因此對他提出質疑的人可謂寥寥可數。

聯邦調查局前副局長麥卡比（Andrew McCabe）向CNN表示，特朗普的威脅言論明顯與美國政府保護舉報人士的政策背道而馳，並認為他向公務員作出暗示，警告他們若有告密行為，或者要付出代價。